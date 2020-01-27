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Коронавірус руйнується сам: український лікар розповів про ситуацію на популярному курорті Хайнань

1.8т
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На популярному китайському курорті Хайнань, куди зараз масово їдуть українці, немає небезпеки заразитися новим коронавірусом.

Про це в аудіокоментарі, який опинився у розпорядженні OBOZREVATEL, розповів лікар нетрадиційної китайської медицини Олександр Ковбота з України.

"У Хайнані безпечно. Бо цей вірус вже досліджували. Ті випадки, про які пишуть, це не хайнаньські люди, а хубейські, які тікали і з собою принесли (хворобу. – Ред.). Їх просто закрили, ізолювали – і все, по всьому Хайнаню", – запевнив він.

Ковбота також наголосив, що коронавірус вже досліджували і навіть створили ліки проти нього, а також тест для визначення зараження. Як запевняє медик, за три-п'ять годин вірус можна виявити у крові людини, після чого хворого відразу ізолюють.

Олександр Ковбота (праворуч)

Олександр Ковбота (праворуч)

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"По-друге, вірус слабкий, під дією температури до 50 градусів гине протягом 23-30 хвилин. По-третє, спирт 75% руйнує дію вірусу. І по-четверте, температура повітря вища від 20 градусів – він живе недовго і тут же починає руйнуватися. Тому на Хайнані, тут же температура повітря висока, вірус може руйнуватися сам собою. Тут немає ніякої перспективи розвитку", – додав лікар китайської медицини.

Наприкінці він зазначив, що аналогічно ситуація розвивалася і з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТОРС), випадки якого навіть були діагностовані в Китаї.

"Тільки два місця в Китаї, де не було його, – це Хайнань і Тибет. Від ТОРС тоді у Китаї померло 900 осіб, а в Америці зараз від грипу – 6000. Тому нічого страшного. Приїздіть у гості", – заспокоїв туристів Ковбота.

Олександр Ковбота (зліва)

Олександр Ковбота (зліва)

Facebook Андрія Боєчка

Зазначимо, що Олександр Ковбота називає себе козаком-характерником, який став китайським цілителем. Він уже 13 років живе у Китаї, там же створив сім'ю. Має дружину-китаянку і сина. Лікар нетрадиційної медицини в КНР займається самопізнанням.

В Україні він закінчив Чорнобильське медичне училище і Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Уже під час навчання чоловік захопився народною китайською медициною, яка офіційно визнається у КНР.

Коронавірус на Хайнані

Коронавірус на Хайнані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • нагадаємо, на китайському курорті Хайнань, який набуває популярності серед українських туристів, зафіксували першу смерть від нового коронавірусу-2019-nCoV.

  • За даними комітету з охорони здоров'я провінції Хайнань, померла 80-річна жінка, що приїхала на курорт з Уханю.

  • Загалом кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV сягнула 2794 осіб, загинули 80.

  • Вранці 26 січня стало відомо, що перший випадок захворювання новим коронавіруом (nCoV) з Китаю був зафіксований у Канаді.

  • Також nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Ну xoxлоэксперты никогда не врут и всегда отлично разбираются в вопросе. Им можно доверять.
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