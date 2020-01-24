Коронавірус – не жарти! Всі діють, а Україна дивиться?

Нинішній спалах респіраторної інфекції викликаний новим для людини видом коронавірусу 2019-nCoV. Йому передували спалахи "респіраторного синдрому Середнього сходу" – MERS ("Middle East respiratory syndrome") і "важкого гострого респіраторного синдрому" – SARS ("severe acute respiratory syndrome"), спричинені "родичами" цього коронавірусу.

Спільні риси трьох:

передача людям від тварин з подальшою передачею від людини до людини (SARS попередньо циркулював серед одного виду диких котів, MERS – серед верблюдів);

клініка – респіраторний синдром (кашель, задишка) з лихоманкою, ускладнення: пневмонія, гостра дихальна недостатність, печінкова і ниркова недостатність;

відсутність етіотропної терапії.

MERS з‘явився в Саудівській Аравії в 2012 році, розповсюдився на 27 країн. В 2015 році відбувся другий спалах з центром в Кореї. Кількість підтверджених випадків – 2494, 856 померлих.

SARS з’явився в 2002 році в південному Китаї. В 30 країнах зареєстровано 8437 випадків, з них 813 – зі смертельними наслідками.

Станом на сьогодні, за даними Aljazeera, зареєстровано 830 підтверджених випадків 2019-nCoV, переважно в Китаї, з поодинокими випадками в Північній Кореї, Тайвані, Японії, США, а також Росії і Білорусі, при чому всі пацієнти нещодавно перебували в Китаї. Померлих – 25, всі в китайській провінції Hubei.

Коронавірус з Китаю забрав життя 25 людей 24tv.ua

Варто відмітити активні протиепідемічні заходи китайської влади, яка вчора закрила на карантин багатомільйонне місто Ухань, столицю провінції Хубей і центр вогнища спалаху.

Це – про визнання важливості епідеміології в світі, якою, на жаль, останніми роками нехтують в Україні.

Хочеться сподіватися, що новини про новий страшний коронавірус простимулюють українців до вакцинації від грипу, який вже крокує по країні і забирає життя, збільшення прихильності до добре відомих неспецифічних заходів первинної профілактики, накшталт миття рук і користування масками, і ранньої госпіталізації при лихоманці та респіраторному синдромі.

Чекаємо від влади забезпечення окремих маршрутів для пацієнтів з лихоманкою і ознаками респіраторної інфекції в поліклініках, а в стаціонарах – інтенсивного лікування дихальної недостатності.

Дбайте про своє здоров‘я, друзі!

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