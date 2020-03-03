Коронавірус наступає: Богомолець пояснила, хто в групі ризику

Китайський коронавірус COVID-19 особливо небезпечний для людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

Про це в ефірі ObozTV розповіла заслужений лікар України Ольга Богомолець, коментуючи ситуацію із захворюваністю на коронавірус.

За її словами, коронавірус має дуже високий рівень контагіозності, тобто дуже заразний.

Лікарка порекомендувала українцям максимально обмежити перебування в місцях загального користування.

"Головна група ризику - люди старшого віку. Треба подбати про своїх батьків, привезти їм продукти з запасом і сказати - не ходіть нікуди - ні в театри, ні в кіно, ні на базар, ні в супермаркет. Просто побудьте вдома, тому що це може зберегти вам життя і здоров'я. Чим менше комунікацій, тим менше ризику", - пояснила вона.

"Люди, у яких є супутні хвороби - цукровий діабет, імунодефіцит, легенева недостатність - безумовно, належать до групи ризику. Людям, які мають хронічні захворювання, треба особливо берегтися, в місцях масового скупчення людей максимально не бути", - додала Богомолець.

Як зазначила медичка, на сьогодні доведено, що заразити на коронавірус може людина, яка зовсім не має клінічних ознак хвороби: "Він ще не кашляє, що не чхає, не має температури, але вірус вже потрапив до його організму".

За її словами, пряме спілкування або перебування в приміщенні з хворим або інфікованою людиною найбільш небезпечне.

Богомолець рекомендувала всім українським громадянам по можливості обмежити перельоти літаками.

"У літаку, навіть якщо людина не чхає і не кашляє, але в салоні є один інфікований, який виділяє ці віруси, літак виконує функцію інкубатора. Вірус виділяється і всі люди, які перебувають у літаку, мають значно вищий шанс його зловити, ніж якщо вони їдуть поїздом, на авто або пішки", - розповіла вона.

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