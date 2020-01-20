Ліків немає! ВООЗ скликає екстрену нараду через небезпечний вірус із Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я скличе 22 січня екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавірусу 2019 nCoV із Китаю.

Про це йдеться у пресрелізі ВООЗ, оприлюдненому в понеділок, 20 січня.

"Комітет проведе зустріч у середу, 22 січня, в Женеві, щоб з'ясувати, чи являє собою спалах надзвичайну ситуацію в сфері суспільної охорони здоров'я міжнародного масштабу", – відзначається в документі.

Новини Від невідомого раніше вірусу в Китаї померла перша людина

ВООЗ скликає екстрену нараду через коронавірус

Нагадаємо, в кінці грудня китайська влада повідомила про спалах пневмонії невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей. Експерти попередньо встановили, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу – 2019 nCoV.

Станом на 20 січня у цілому зареєстровано 218 випадків зараження, з них 218 – в Ухані, 5 – у Пекіні, 1 – у Шанхаї, 14 – у провінції Гуандун. Вірус уже поширився за межі Китаю, випадки зараження зафіксовані в Південній Кореї, Японії та Таїланді.

Ліків від 2019 nCoV немає, лікарі застосовують лише симптоматичну терапію і сподіваються на підтримку дихальних функцій хворих.

Влада Китаю підтвердила, що коронавірус здатний передаватися зокрема від людини до людини. Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані з саме цим типом передачі вірусу.

Також визначено місця потенційного зараження – це транспорт, великі туристичні об'єкти, організації освіти з навчанням китайських студентів, які потенційно контактували з носіями вірусу, а також великі торгові центри в містах зі значною присутністю китайської діаспори.

Що таке коронавірус

Коронавіруси – сімейство з більш ніж 30 вірусів, розділених на дві підродини. Вперше були виділені в 1965 році. Вражають людей, домашніх тварин, птахів, свиней, велику рогату худобу. Коронавірус здатний провокувати ураження дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи.

ВООЗ скликає екстрену нараду через коронавірус zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські експерти заявили, що кількість хворих на новий коронавірус насправді досягла близько 1700.

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