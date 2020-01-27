Коронавірус 2019 nCoV крокує по планеті: створена онлайн-карта поширення

Дослідницький центр системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США створив онлайн-карту, на якій в режимі реального часу можна відстежувати інформацію про поширення китайського коронавірусу 2019 nCoV.

Інформацію про випадки зараження збирають на основі даних Всесвітньої організації здоров'я, повідомили на сайті CSSE.

На онлайн-карті осередки позначені червоними колами. Їх розмір залежить від кількості хворих і померлих від коронавірусу.

За останніми даними, коронавірус виявили у 2 886 осіб, його жертвами стали вже понад 80. Від смертельної хвороби змогли вилікувати 59 осіб.

Карта поширення коронавірусу Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 27 січня, у Львові госпіталізували українського студента з підозрою на коронавірус 2019 nCoV. Хлопець напередодні повернувся з Китаю з підозрілими симптомами.

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