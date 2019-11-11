Встановлення співвідношення користь ризик в медицині та фармаконагляді може давати іноді дуже неочікувані результати. Канабіс не є єдиною психоактивною речовиною, яке знаходиться в списку заборонених Конвенціями ООН (в Україні таблиця I Список № 1 Переліку Постанови 770 "Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено"), медичне застосування якого з урахуванням показника користь-ризик дозволили в багатоьох країнах Європи і Північної Америки.

В Великобританії героїн в таблиці II, він є в Британському Національному Формулярі і його використовують в медичній практці (як правило, якщо морфін вже не має ефекту) по показам гострий біль, хронічний біль, біль при інфаркті міокарду, набряк легенів (BNF 76 стор. 449), як замісну терапію опіоїдної залежності (BNF 76 стор. 487). Також героїн є в протоколах лікування. Європейский моніторинговий центр по контролю за наркотиками та залежністю (EMCDDA) ще в 2012 році зробив розгорнуту доповідь про використання героїну в Європі з медичними цілями. В Північній Америці героїн використовувався у виключних випадках навіть у 1980-х роках. У березні 2018 року у Канаді легалізували медичний героїн по тим показам, де є гарне співвідношення користь-ризик.

Окрім того, Великобританія є світовим лідером з експорту кокаїну і героїну для використання в медичних цілях. На ринку легального героїну лідерство Великобританії незаперечно. У 2016 році на її частку припало близько 85% всього світового експорту – інші країни купили в цілому 535 кілограмів британського героїну. До речі, найбільшим в світі імпортером героїну виявилася невелика Швейцарія.

Героїн для медичного застосування Фейсбук Віталія Усенко

Слід ще раз нагадати, що Конвенції ООН не забороняють використання з медичними та науковими цілями будь-яких наркотичних та психотропних засобів, якщо по показам, де вони використовуються є оптимальним співвідношення користь-ризик. Метою Конвенцій ООН є встановлення міжнародних заходів контролю з метою забезпечення доступності психоактивних речовин для медичних та наукових цілей, не допускаючи їх перенаправлення в нелегальні канали.

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