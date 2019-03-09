Антибіотики за рецептом: у МОЗ розповіли про нові правила

Рішення Кабінету міністрів України про обмеження доступу до купівлі антибіотиків запрацює приблизно в кінці 2019 – на початку 2020 року. Ці заходи будуть впроваджувати разом із введенням електронної системи e-health.

Про це в ефірі ObozTV повідомив начальник відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров`я МОЗ Олександр Мацьков. Він зазначив, що це рішення стосувалось не лише антибіотиків, а й противірусних, антигельмінтних та інших засобів.

"Планом передбачається, що протягом другого кварталу 2019 року буде розроблено ряд нормативно-правових актів щодо посилення контролю за відпуском антибіотиків в аптеках. Це впроваджуватиметься разом із розширенням можливостей електронної системи e-health", – сказав він.

Мацьков запевнив, що відпуск антибіотиків за рецептом – це європейська практика. Він додав, що такий контроль буде поширюватися тому, що в Україні існує проблема недоцільного застосування таких ліків.

"Антибіотики і зараз повинні продаватися за рецептом, але насправді ми стикаємось із ситуацією, коли кожен бажаючий може звернутися у аптеку і придбати ліки без рецепту, не усвідомлюючи взагалі, як правильно застосовувати цей препарат. Тому контроль за відпуском антибіотиків в аптеках буде посилюватися", – зазначив Мацьков.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зі свого боку попередила про небезпеку самолікування протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли люди їх не потребують. Вона також повідомила, що буде з цінами на антибіотики після гучного рішення Кабміну.

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