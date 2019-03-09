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/Новини медицини

Антибіотики за рецептом: у МОЗ розповіли про нові правила

6.5тЧитати матеріал російською

Рішення Кабінету міністрів України про обмеження доступу до купівлі антибіотиків запрацює приблизно в кінці 2019 – на початку 2020 року. Ці заходи будуть впроваджувати разом із введенням електронної системи e-health.

Про це в ефірі ObozTV повідомив начальник відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров`я МОЗ Олександр Мацьков. Він зазначив, що це рішення стосувалось не лише антибіотиків, а й противірусних, антигельмінтних та інших засобів.

"Планом передбачається, що протягом другого кварталу 2019 року буде розроблено ряд нормативно-правових актів щодо посилення контролю за відпуском антибіотиків в аптеках. Це впроваджуватиметься разом із розширенням можливостей електронної системи e-health", – сказав він.

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Мацьков запевнив, що відпуск антибіотиків за рецептом – це європейська практика. Він додав, що такий контроль буде поширюватися тому, що в Україні існує проблема недоцільного застосування таких ліків.

Антибіотики за рецептом: у МОЗ розповіли про нові правила

"Антибіотики і зараз повинні продаватися за рецептом, але насправді ми стикаємось із ситуацією, коли кожен бажаючий може звернутися у аптеку і придбати ліки без рецепту, не усвідомлюючи взагалі, як правильно застосовувати цей препарат. Тому контроль за відпуском антибіотиків в аптеках буде посилюватися", – зазначив Мацьков.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зі свого боку попередила про небезпеку самолікування протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли люди їх не потребують. Вона також повідомила, що буде з цінами на антибіотики після гучного рішення Кабміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар розказав, як готувати домашній антибіотик, який гарно бореться з мікробами, покращує циркуляцію крові і зміцнює імунітет. ВІн здатен вилікувати людину від найнебезпечніших захворювань.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЛіки в Українімедична реформа
Особа
Олександр Мацьков
Місце
Україна
Теги
лікиМОЗаптекарецептмедреформа
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Приходько Егор
Приходько Егор
вот и кончилась украинская нация. теперь вы умрете от любых болезней. так как лечить вас некому и дорого.
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Коломієць Наталія
Коломієць Наталія
Цю Супрун хтось спине, чи ні? Люди вимирають, як мухи, а вона вирішує святкувати 8березня в Україні, чи ні. Антибіотики в Європі за рецептом? Так в Європі щей люди фінансово спроможні придбати той антибіотик, а наші люди більше чаєм з варенням та гірчичниками лікуються. Коли вже ті вибори??
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Бред сивой кобылы
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