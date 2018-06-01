О том, что если порыться в украинской фарминдустрии, можно найти много "интересного", знают, наверное, все. Тоже касается и большинства политиков – "чистых на руку", если посчитать, соберется от силы 10% (и то не факт).

Валерий Кондрук, президент компании "Фармпланета", бывший государственный чиновник и кандидат в мэры Киева– сумел совместить в себе сразу два сценария грязного заработка, правильнее даже сказать, наживы по различным схемам финансовых и имущественных махинаций. Благодаря своим "талантам" ему даже удалось образовать одну крупнейших фармкомпаний Украины и попасть в самый авторитетный список богатейших украинцев журнала FORBES, заняв 96-е место, имея "за душой" 28 млн долларов США.

Мы решили покопаться в подноготной рождения "Фармпланеты".

Танец на костях: Кондрук, "Артур-К" и финансовые махинации

Сейчас Валерий Кондрук – успешный бизнесмен, известный общественный деятель и при этом является президентом компании "Фармпланета".

Но до того, как возглавить это предприятие, он растоптал другое возглавляемое им дистрибьюторское предприятие "Артур-К", обманув на огромные суммы десятки других украинских предприятий.

Как известно, во главе "Артур-К" политик встал в 1997 году и оставался у руля до 2005 года. В этом же году компания и прекратила свое существование.

Схема одной из крупнейших в истории нашей станы финансовых махинаций выглядела приблизительно так: "Артур-К" (как на то время было заявлено – на пике своего процветания) заняла у фармпоставщиков товаров на 50 млн грн+, взяла кредит на 20 млн евро у госбанка Укрэксимбанк, а затем неожиданно для всех объявила о банкротстве. Естественно, не выплатив долги и не расплатившись по кредитам.

И практически сразу после этого на украинском фармрынке "родилось" новое детище Кондрука – "Фармпланета", правда, которой у истоков руководила супруга бизнесмена. Сам он возглавил ее только в 2011 году.

Судите меня, судите…

Суды по этой мошеннической схеме продолжаются до сих пор. Кому-то удалось договориться с Кондруком "полюбовно" и вернуть свои деньги (к таковым, например, относится приближенный Путина Александр Шишкин), но таких, как вы понимаете, не много. Остальные, в том числе и Укрэксимбан, пытаются "выбить" свое через суды....

По всем инкриминируемым предпринимателю-политику и Ко статьям, им грозят максимальная мера наказания – пожизненное тюремное заключение. Однако пока правоохранителям удалось установить связь между компаниями "Артур-К", "Фармпланета", "Пан Аптекар", "Пани Аптека" и доказать умышленное доведение до банкротства фирм с целью завладения более 20 млн евро.

Однако в остальном "воз и ныне там" - суды идут и переносятся, а Кондрук чист и "Фармпланета" процветает.

… или не процветает…

"Фармпланета" позиционирует себя как успешная и процветающая компания, "заботящаяся о здоровье нации".

Однако сотрудники фармдистрибьютора на форумах пишут, что это отнюдь не так. Если руководство и заботится о чьем-то здоровье, то явно не своих сотрудников… А они ведь как-бы тоже нация…

"Скоро пожалела, что пришла на работу сюда и прежде не обратила внимания на отзывы о компании. Из собственного опыта знаю о бездарном, некомпетентном руководстве, о воровстве в крупных масштабах, воровали даже обеды с печеньками и чаем… Рабочим нельзя было выходить из зала, в туалет нужно было долго проситься.

Бесплатные недельные стажировки, при том, что опыт работы у меня был. И забыла сказать еще о том, как недоплачиваются деньги рабочим зала, к тому же те еще и оплачивают недостачу из своего кармана. Мутная выплата зарплаты, ее разрывают кусками, почти невозможно проследить какая полная сумма за месяц.

Крайне негативное осталось впечатление.

Не ходите работать на "Фармпланета"…, даже если будете сидеть голодные. Дороже выйдет. А положительные отзывы пишет себе так называемое руководство", - пишет форумчанка Алена.

"Сотрудники хорошие, но не руководство. Обман и унижение над простыми работягами процветает, полный разлад, некомпетентное начальство перебрасывает вину с себя на рабочих. Проблемы с отгрузкой машин. Пофигистическое отношение к рабочим, неоткорректированный график рабочего времени. Действуют не подтверждённые документально штрафы и взыскания. Сплошной обман", - пишет пользователь под псевдонимом "Бывший Работник".

Вот такая она, родившаяся из пепла "Артур-К" и чужих потерь "Фармпланета". Как у нас говорят, "На чужом несчастье не построишь счастья"?