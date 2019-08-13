Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Як продати IQOS підліткам?

535 Читати матеріал російською

Американська тютюнова компанія Philip Morris International (РМІ) буде судиться з українським інформаційним агентством "Вголос". Виробник IQOS звинувачує видання в тому, що воно надало неправдиву інформацію своїм читачам про їх продукті.

РМІ розгорнула в Україні масштабну незаконну діяльність і в цьому була викрита не одним виданням, повідомляє "Вголос".

Як продати IQOS підліткам?

Скріншот "Вголос"

Після того, як компанія не отримала схвалення від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на реалізацію своїх "корисних" сигарет, був узятий курс на бідні країни з високими показниками нікотинової залежності. Раніше компанія The Motley Fool повідомляла про становище Philip Morris International на рідному ринку, де домінує компанія Juul Labs з часткою в 75%.

Новини
ВООЗ забила на сполох через глобальну тютюнову епідемію
Як продати IQOS підліткам?

Ілюстрація

У минулому році дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки порушеннях законів про заборону реклами тютюнових виробів в Київських школах. РМІ "завойовує" серця українців, спонсуючи кулінарні фестивалі, модні заходи для дітей і підлітків.

"Гру" РМІ спрощує і той факт, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну і до сих пір не підготувала нормативну базу для контролю над цим ринком. Про це повідомляє міжнародне видання bne IntelliNews.

В результаті більше 40% українських підлітків (віком від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети і майже кожен п'ятий регулярно їх вживає.

Новини
"Бідним продають за півціни": IQOS переконливо займає тютюновий ринок
Як продати IQOS підліткам?

Ілюстрація

Подібна поведінка тютюнового гіганта в Новій Зеландії вже висвітлювалося в ЗМІ. РМІ пропонує безкоштовні пробні версії або знижки на свій продукт IQOS (спеціальна електронна система для нагріву тютюну, яка нібито менш шкідлива, ніж традиційні сигарети).

У цьому році 30 квітня FDA "дало добро" на продаж IQOS, хоча дозвіл на реалізацію ще не означає, що ці продукти безпечні або "схвалені FDA".

В Україні теж пропонують "халявні" умови: тиждень безкоштовного використання IQOS і доставка під двері. Коштує IQOS від 1299 і вище 3 тисяч гривень.

Як продати IQOS підліткам?

Скріншот iqos.com.ua

Як продати IQOS підліткам?

Скріншот iqos.com.ua

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
куріння
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини