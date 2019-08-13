Як продати IQOS підліткам?

Американська тютюнова компанія Philip Morris International (РМІ) буде судиться з українським інформаційним агентством "Вголос". Виробник IQOS звинувачує видання в тому, що воно надало неправдиву інформацію своїм читачам про їх продукті.

РМІ розгорнула в Україні масштабну незаконну діяльність і в цьому була викрита не одним виданням, повідомляє "Вголос".

Скріншот "Вголос"

Після того, як компанія не отримала схвалення від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на реалізацію своїх "корисних" сигарет, був узятий курс на бідні країни з високими показниками нікотинової залежності. Раніше компанія The Motley Fool повідомляла про становище Philip Morris International на рідному ринку, де домінує компанія Juul Labs з часткою в 75%.

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У минулому році дослідження міжнародної організації Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки порушеннях законів про заборону реклами тютюнових виробів в Київських школах. РМІ "завойовує" серця українців, спонсуючи кулінарні фестивалі, модні заходи для дітей і підлітків.

"Гру" РМІ спрощує і той факт, що Україна не дотримується Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну і до сих пір не підготувала нормативну базу для контролю над цим ринком. Про це повідомляє міжнародне видання bne IntelliNews.

В результаті більше 40% українських підлітків (віком від 13 до 15 років) пробували електронні сигарети і майже кожен п'ятий регулярно їх вживає.

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Подібна поведінка тютюнового гіганта в Новій Зеландії вже висвітлювалося в ЗМІ. РМІ пропонує безкоштовні пробні версії або знижки на свій продукт IQOS (спеціальна електронна система для нагріву тютюну, яка нібито менш шкідлива, ніж традиційні сигарети).

У цьому році 30 квітня FDA "дало добро" на продаж IQOS, хоча дозвіл на реалізацію ще не означає, що ці продукти безпечні або "схвалені FDA".

В Україні теж пропонують "халявні" умови: тиждень безкоштовного використання IQOS і доставка під двері. Коштує IQOS від 1299 і вище 3 тисяч гривень.

Скріншот iqos.com.ua

Скріншот iqos.com.ua

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