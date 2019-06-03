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/Новини медицини

Комаровський пояснив, як розпізнати "шарлатанські" ліки

2.3тЧитати матеріал російською

Відомий український лікар Євген Комаровський назвав основні ознаки обману, які використовуються в "шарлатанських" ліках.

Про це педіатр повідомив в Instagram, виділивши сім факторів обману.

Особисті свідоцтва

"Ефективність засобу підтверджується історіями успіху. Їх легко скласти, і вони не замінюють наукових даних", – попередив медик.

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Швидка дія

Доктор зазначив, що характерною ознакою обману є швидкі терміни лікування хвороби.

Натуральність компонентів

Лікар додав, що корисність природних компонентів і шкідливість "хімії" - поширений міф, додавши, що звернення до нього є приводом для недовіри.

Чудодійні засоби

"Посилання на "науковий прорив", "секретну розробку","Оборонну технологію" в рекламі підозрілі. Справжні прориви в медицині завжди широко висвітлюються в пресі", – акцентував Комаровський.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

znaj.ua

Теорії змови

Педіатр зазначив, що згадка про фармацевтичу промисловость та уряд, що приховують чудодійний засіб, служать для маніпуляції покупцями.

Один продукт лікує безліч хвороб

Лікар пояснив, що панацеї не існує, а препарати з обіцянкою вилікувати широкий спектр захворювань досить підозрілі.

Відсутність побічних ефектів

"Не буває ефективних медичних впливів без побічних ефектів. Якщо їх наявність заперечується, це підозріло", – підсумував Комаровський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Комаровський сказав, з якого віку дітям можна давати планшет.

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
лікимедицина
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