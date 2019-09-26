Комаровський пояснив, як пов'язаний спорт зі зростом дитини

Доктор Євген Комаровський розповів, чи впливають деякі види спорту, найперше боротьба, на зріст дитини.

Пояснення він опублікував на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Спорт не впливає на зріст. Інше питання в тому, що людина, яка генетично висока, не має жодних шансів досягти високих результатів у боротьбі. Тут відбувається швидше природний добір: займатися якимось спортом для себе ви можете скільки завгодно, але якщо ви хочете стати олімпійським чемпіоном, то вам має пощастити генетично", – зазначив лікар.

Євген Комаровський скріншот

За словами Комаровського, страх не вирости не має бути перепоною займатися подібними видами спорту, але треба враховувати природні дані дитини.

"Баскетбол робить людину високою, але шанс стати чемпіоном, професіоналом має тільки той, хто високий. Тому створюється враження, що всі баскетболісти високі тільки тому, що займаються баскетболом. І немає ніяких шансів у борця, зріст якого два метри 10 сантиметрів, домогтися успіхів", – уточнив лікар.

Він пояснив, що звідси і з'явився міф, ніби боротьба зробила людину низькою.

"Зріст людини визначається виключно генетикою – мамою і татом", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський раніше писав, що дитину ще від самого дитинства треба пристосовувати до холодної їжі або напоїв. Якщо вона весь час вживатиме тільки тепле, то потім через це можуть виникнути проблеми.

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