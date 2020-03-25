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Комаровський назвав універсальний противірусний засіб: має бути в кожному домі

13.7т
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Відомий лікар Євген Комаровський вважає, що вино і коньяк – це єдині противірусні, які мають бути в аптечці кожного українця.

Про це він розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання, які противірусні препарати потрібно мати про запас (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"З противірусних у нормального дорослого чоловіка або жінки повинно бути червоне вино. Точно не завадить, якщо випити з коханою людиною 150-200 грам перед сном", – зазначив лікар.

Комаровський вважає, що вино і коньяк мають бути в аптечці кожного українця

Комаровський вважає, що вино і коньяк мають бути в аптечці кожного українця

Що ж стосується коньяку, то його Комаровський радить пити не більш ніж 50 грам, але тільки в разі, якщо самопочуття задовільне і нормальна температура.

Також лікар підкреслив, що під час вживання вина і коньяку важливіші сам процес і настрій.

"Я рекомендую вживати ці напої саме так. Інших противірусних я вам тримати не рекомендую", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що ібупрофен в разі підозри на коронавірус COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Поради лікарів
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
алкоголь грип та ГРВІ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Настойка боярышника. Стабильно входит в тройку по продажам в аптеках Украины.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ха-ха-ха, врач советует лечиться алкоголем, браво ! Какой следующий рецепт, уколоться и забыться ?
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