Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Кого найчастіше кусають комарі: вчені дали відповідь

1.3тЧитати матеріал російською

Комарі в пошуку "жертв" використовують слід від вуглекислого газу, який ми видихаємо.

Це дозволяє комахам знаходити об'єкт на відстані близько 50 метрів. Про це повідомляє видання LiveScience.

При дистанції один метр вони починають аналізувати безліч інших параметрів нашого тіла: температуру шкіри, наявність випарів і мікробів на ній.

Новини
Українцям загрожують небезпечні комахи: чим можна захворіти
Кого найчастіше кусають комарі: вчені дали відповідь

Ілюстрація

На думку Йупа ван Луна, етномолога з Вагенінгенского університету в Нідерландах, бактерії перетворюють секрети наших потових залоз в летучі сполуки, які повітряним шляхом потрапляють в нюхову систему на головах комарів.

Ці хімічні букети є складними, включаючи більше 300 різних сполук, і вони варіюються від людини до людини в залежності від генетичних змін і навколишнього середовища.

Як раніше повідомляв MedOboz, вчені знайшли спосіб боротьби з переносниками малярії – вони генетично модифікували грибок, який вбиває малярійних комарів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Нідерланди
Теги
комахиздоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини