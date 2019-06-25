Кого найчастіше кусають комарі: вчені дали відповідь

Комарі в пошуку "жертв" використовують слід від вуглекислого газу, який ми видихаємо.

Це дозволяє комахам знаходити об'єкт на відстані близько 50 метрів. Про це повідомляє видання LiveScience.

При дистанції один метр вони починають аналізувати безліч інших параметрів нашого тіла: температуру шкіри, наявність випарів і мікробів на ній.

Ілюстрація

На думку Йупа ван Луна, етномолога з Вагенінгенского університету в Нідерландах, бактерії перетворюють секрети наших потових залоз в летучі сполуки, які повітряним шляхом потрапляють в нюхову систему на головах комарів.

Ці хімічні букети є складними, включаючи більше 300 різних сполук, і вони варіюються від людини до людини в залежності від генетичних змін і навколишнього середовища.

Як раніше повідомляв MedOboz, вчені знайшли спосіб боротьби з переносниками малярії – вони генетично модифікували грибок, який вбиває малярійних комарів.

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