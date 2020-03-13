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Коли закінчиться пандемія коронавірусу: вчені назвали два сценарії

8.6т
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Світові пандемії, список яких нещодавно доповнив новий китайський коронавірус, зазвичай тривають від 12 до 25 місяців. Тому щодо поширення COVID-19 науковці прогнозують два сценарії: оптимістичний і песимістичний.

Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що коронавірусом у світі заразилося 130 тисяч людей, одужали 68 000 і 4700 осіб загинули. Випадки хвороби загалом зафіксовано у 123 країнах. Інфекцію визнали такою, від якої не має ані лікування, ані вакцинації, а в населення планети – імунітету до неї. Це і стало причиною оголошення COVID-19 ще однією пандемією.

Вчені назвали два сценарії подальшого розвитку пандемії коронавірусу

Вчені назвали два сценарії подальшого розвитку пандемії коронавірусу

Водночас, згідно з оптимістичним сценарієм, науковці прогнозують, що кількість захворювань на китайський коронавірус почне спадати з потеплінням. Зокрема, вірус буде гинути у зв’язку з підвищенням температури.

Однак у песимістичному сценарії йдеться про те, що вже восени 2020 року може розпочатися друга й значно потужніша хвиля COVID-19.

Саме тому вчені з деяких країн намагаються у найкоротші терміни розробити вакцину від цієї хвороби. А також хоча б дати початок детальним клінічним дослідженням. Найшвидше, прогнозують вони, у промисловому масштабі вакцина з'явиться не раніше, аніж за рік.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус COVID-19 пандемією, тоді як раніше поширення цього захворювання в світі називали епідемією. З’ясувалося, чим відрізняються ці поняття.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Тег
вірус
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