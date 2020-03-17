Коли закінчиться пандемія коронавірусу і чи захворіють усі: знайдена формула

Пандемія китайського коронавірусу піде на спад лише тоді, коли частка людей, хто перехворіли або вакцинованих, стане набагато більшою, ніж тих, котрі заразилися і померлих від нього.

За цей час захворіти COVID-19 встигнуть не всі, але дуже багато. Про це, посилаючись на результати досліджень учених, пише "Медуза".

Зазначається, що динаміка епідемії підпорядковується не надто складним математичним законам: якщо в середньому одна інфікована людина заражає більше однієї людини в сприйнятливій популяції, то кількість хворих зростатиме за експонентою.

Поки закінчиться пандемія коронавірусу, захворіти COVID-19 встигнуть не всі, але дуже багато

"Ця експонента може бути крутішою – якщо нічого не робити, або менш крутою – якщо вводити карантин, закривати школи і вживати інших заходів щодо "згладжування піку", – стверджують вчені.

Однак, за їхніми словами, навіть це не врятує і кількість нових інфікованих буде подвоюватися, хоча і за деякі рівні проміжки часу.

До того ж так відбуватиметься доти, поки серед "потенційних мішеней для атаки" вірусу не стануть потраплятися стійкі до інфекції люди. Саме на останніх ланцюжок передачі обриватиметься.

"Якщо кожен інфікований заражає в середньому двох осіб, то коли частка тих, які перехворіли, досягне 50%, лише одна з цих двох людей продовжить бути сприйнятливою до інфекції – і експоненціальне зростання зупиниться", – таким "грубим" розрахунком ілюструють вчені свої доводи.

Також вони стверджують, що стійкість до інфекції можна отримати трьома шляхами:

по-перше, вона може бути лише генетичною особливістю деяких людей;

по-друге, її можна виявити під час вакцинації – якщо, наприклад, вдасться "розмазати пік" настільки сильно, що за цей час з'явиться нова вакцина;

по-третє, вона вона прийде природним шляхом, є просто перехворіти новою інфекцією.

Водночас шляхи набуття такої стійкості дослідники ілюструють історіями різних захворювань.

"Під час середньовічних епідемій чуми значну роль зіграла генетична стійкість, віспу та поліомієліт вдалося майже перемогти за допомогою вакцин, а частка тих, хто перехворіли, в популяції пояснює відсутність щорічних масштабних епідемій вітрянки і, до певної міри, грипу", – підсумовують вчені.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше епідеміологи припустили, що коронавірус може затягнутися на 6-12 місяців або декілька років навіть після закінчення пандемії.

А вчені з німецького інституту Роберта Коха заявили, що пандемія COVID-19 може тривати два роки, і цей вірус поширюватиметься хвилями.

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