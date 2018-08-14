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Коли потрібно їсти фрукти: розвіяно популярний міф

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Поради з жіночих журналів з приводу користі від вживання фруктів у певний час і в необмежених кількостях виявилися міфом.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що норми поглинання даної їжі не на шкоду для здоров'я є індивідуальними.

"Міф. Фрукти треба їсти до обіду. Порада, яку часто можна зустріти на сторінках глянцевих жіночих видань. Начебто після 14:00 вживання фруктів призводить до підвищення вмісту цукру в крові та уповільнення метаболізму. Через це існує ризик набрати зайву вагу", - написала Супрун.

За її словами, будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає ніяких доказів, що це відбувається швидше до 2 години дня, ніж в інший час доби.

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"Якщо зміни є, то вони дуже незначні. Так звана швидкість метаболізму залежить від інтенсивності роботи м’язів, їх частки у вазі, віку та роботи ендокринної системи. Тому немає причини відмовлятись від фруктів в другій половині дня з остраху набрати зайві кіло", - пояснила Супрун.

Крім того, поради про те, що фрукти можна їсти в будь-яких кількостях також виявилися міфом.

"Фрукти дуже корисні, але, як і в багатьох речах, тут має бути міра. Фрукти також містять цукор - фруктозу чи цукрозу. Фрукти корисніші за солодощі, бо крім цукру містять ще вітаміни, актиоксиданти та клітковину, і багато води. Фруктоза засвоюється не так швидко, як, наприклад сахароза. Тому може довше засвоюватися в кишечнику. Там її споживають бактерії, від цього утворюються гази", - зазначила Супрун.

За її словами, якщо з'їсти кілограм груш чи винограду, можна отримати не тільки багато калорій, але й здуття. Більш того, деякі люди й зовсім не здатні засвоювати фруктозу. Однак це не означає, що треба переходити на ягоди. Так як таке передозування загрожує запором через велику кількість шкірки і кісточок.

"Міф. Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок та не змішувати з основним прийомом їжі.У цього міфу є 2 аргументи: вживання фруктів з їжею уповільнює травлення, що призводить до появи дискомфорту та здуття, та зменшує їхню користь.Наша травна система більш, ніж готова перетравлювати й поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того, чи ви з’їли їх натще, чи разом з їжею. Хоча фрукти можуть сповільнити процес евакуації їжі зі шлунку, це не означає гірше травлення. Навпаки, ви довше будете почуватися ситим", - додала Супрун.

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Більш того, не існує наукових доказів того, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення. Вітамін С та кислоти допомагають засвоювати залізо та інші мікроелементи з їжі.

"Важливо пам’ятати, що фрукти мають бути стиглі, не зіпсовані, добре вимиті питною водою, а ваші руки - чистими. Кісточки і шкірки краще не їсти.Тому їсти фрукти на десерт - гарна ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують та допомагають залишатись ситими протягом дня. Груші чи яблука, запечені із корицею, смородина, перемелена із насінням льону або чіа, або кавун - прекрасні десерти", - заявила вона.

Супрун підкреслила, що немає специфічного часу або правил щодо того, коли можна або не можна їсти фрукти. Однак норма вживання у всіх індивідуальна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла про багатогранну користь для здоров'я від бігу.

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
живлення
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкти
здоров'яМіністерство охорони здоров'я
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Гость
Гость
Супруниха, не останавливайся, утилизируй дурачьё.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Гость, Завидуй молча и продолжай давить фрукты трактором!!!
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