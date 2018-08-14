Коли потрібно їсти фрукти: розвіяно популярний міф

Поради з жіночих журналів з приводу користі від вживання фруктів у певний час і в необмежених кількостях виявилися міфом.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що норми поглинання даної їжі не на шкоду для здоров'я є індивідуальними.

"Міф. Фрукти треба їсти до обіду. Порада, яку часто можна зустріти на сторінках глянцевих жіночих видань. Начебто після 14:00 вживання фруктів призводить до підвищення вмісту цукру в крові та уповільнення метаболізму. Через це існує ризик набрати зайву вагу", - написала Супрун.

За її словами, будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає ніяких доказів, що це відбувається швидше до 2 години дня, ніж в інший час доби.

"Якщо зміни є, то вони дуже незначні. Так звана швидкість метаболізму залежить від інтенсивності роботи м’язів, їх частки у вазі, віку та роботи ендокринної системи. Тому немає причини відмовлятись від фруктів в другій половині дня з остраху набрати зайві кіло", - пояснила Супрун.

Крім того, поради про те, що фрукти можна їсти в будь-яких кількостях також виявилися міфом.

"Фрукти дуже корисні, але, як і в багатьох речах, тут має бути міра. Фрукти також містять цукор - фруктозу чи цукрозу. Фрукти корисніші за солодощі, бо крім цукру містять ще вітаміни, актиоксиданти та клітковину, і багато води. Фруктоза засвоюється не так швидко, як, наприклад сахароза. Тому може довше засвоюватися в кишечнику. Там її споживають бактерії, від цього утворюються гази", - зазначила Супрун.

За її словами, якщо з'їсти кілограм груш чи винограду, можна отримати не тільки багато калорій, але й здуття. Більш того, деякі люди й зовсім не здатні засвоювати фруктозу. Однак це не означає, що треба переходити на ягоди. Так як таке передозування загрожує запором через велику кількість шкірки і кісточок.

"Міф. Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок та не змішувати з основним прийомом їжі.У цього міфу є 2 аргументи: вживання фруктів з їжею уповільнює травлення, що призводить до появи дискомфорту та здуття, та зменшує їхню користь.Наша травна система більш, ніж готова перетравлювати й поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того, чи ви з’їли їх натще, чи разом з їжею. Хоча фрукти можуть сповільнити процес евакуації їжі зі шлунку, це не означає гірше травлення. Навпаки, ви довше будете почуватися ситим", - додала Супрун.

Більш того, не існує наукових доказів того, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення. Вітамін С та кислоти допомагають засвоювати залізо та інші мікроелементи з їжі.

"Важливо пам’ятати, що фрукти мають бути стиглі, не зіпсовані, добре вимиті питною водою, а ваші руки - чистими. Кісточки і шкірки краще не їсти.Тому їсти фрукти на десерт - гарна ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують та допомагають залишатись ситими протягом дня. Груші чи яблука, запечені із корицею, смородина, перемелена із насінням льону або чіа, або кавун - прекрасні десерти", - заявила вона.

Супрун підкреслила, що немає специфічного часу або правил щодо того, коли можна або не можна їсти фрукти. Однак норма вживання у всіх індивідуальна.

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