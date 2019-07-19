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/ Новини медицини

Коли або плати: Німеччина ухвалила закон про обов'язкові щеплення від кору

1.3т Читати матеріал російською

У Німеччині з березня 2020 року батьків зобов'яжуть надавати дитячим садкам і школам довідки про наявність у дитини щеплень від кору.

Уряд ФРН ухвалив законопроект про обов'язкову вакцинацію проти вірусної інфекції. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на міністерство охорони здоров'я.

Під час прийому в дошкільні та шкільні навчальні заклади батьки повинні будуть надати довідку, яка підтверджує імунізацію дитини. Ця процедура стане обов'язковою для приватних няньок, співробітників садків, шкіл, медичних установ, а також для біженців.

Батькам школярів, котрі відмовляться від обов'язкової вакцинації, загрожують штрафи в розмірі до 2500 євро. Передбачається штрафувати також дитячі установи, які допускатимуть до навчання невакцинованих дітей.

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Коли або плати: Німеччина ухвалила закон про обов'язкові щеплення від кору

Ілюстрація

Раніше MedOboz повідомляв, що Верховний суд України підтвердив необхідність всіх щеплень для відвідування дітьми навчальних закладів.

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Тема
вакцинація
Місце
Німеччина
Теги
кір штрафы
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