Кого, як і навіщо кусають комарі: експерт відповів на болючі питання

З настанням літа чимало проблем приносить "сусідство" з комахами, період розмноження яких припадає на цей період. Найбільше шансів зірвати вечірні посиденьки у комарів, оскільки вони знаходяться в близькому контакті з нами. По всьому світу налічується близько 3000 видів цих набридливих двокрилих.

Комарі є справжніми шкідниками, оскільки здатні поширювати небезпечні хвороби: малярію, слонову хворобу, лихоманку Зіка. Лікар-експерт Віктор Литвиненко відповів на найпоширеніші запитання про кровососів.

Кого найчастіше кусають комарі?

В значній мірі наш метаболізм визначений генетично, однак ми може на нього впливати, наприклад, прискорювати за рахунок змін звичного способу харчування. Вживання алкоголю може підвищити рівень метаболізму, що робить вас більш привабливою "жертвою".

Вживання алкоголю привертає комарів pixabay.com

Також комарі віддають перевагу вагітним жінкам, оскільки у них рівень метаболізму вище, ніж у невагітних. Вчені встановили, що вони виділяють вуглекислого газу на 21% більше. Ще одним атрактантом є підвищена температура тіла у вагітних.

Комарі частіше кусають вагітних pixabay.com

Позитивним сигналом служить молочна кислота, яка утворюється у м'язах при фізичних навантаженнях, а також сечова кислота та аміак на шкірі, які виділяються через піт.

Фізичні навантаження – атрактант для комарів pixabay.com

Є дані, що комахи також привертає конкретна група крові: люди з першою групою крові були в два рази "привабливіше" людей з другою. Кров 3 та 4 груп приваблювала комарів більше, ніж друга, але менше, ніж перша.

Навіщо комарі нас кусають?

Вони оснащені хімічним, візуальними і тепловими датчиками, їх показники використовуються при пошуку. Це робиться не аби завдати шкоди чи зі злості, комахами рухає інстинкт розмноження. Як відомо, кусають тільки самки, адже щоб відкласти яйця, необхідні білки. У хід йдуть також вуглеводи і ліпіди, що знаходяться в крові.

Ілюстрація

Як реагує організм на укус комара?

При укусі комар впорскує слину через шкіру, що викликає м'яку імунну відповідь, яка характеризується свербінням і утворенням безболісної шишки. Крім цього, може спостерігатися набряк навколо укусів і темні плями, що нагадують синці. В організмі можуть утворюватися специфічні антитіла, що сприяє зниженню чутливості на антигени слини комарів. Цим пояснюються більш помітні симптоми укусів у маленьких дітей, такі як набряк і гаряче місце пошкодження.

Укус комара pixabay.com

Якщо ваша імунна відповідь на укус комара особливо сильна і розвиваються неприємні симптоми, лікар може порадити приймати пероральний антигістамінний препарат.

У рідкісних випадках може спостерігатися алергічна реакція всього тіла, відома як анафілаксія. Вона включають в себе такі симптоми:

Якщо ви відчуваєте які-небудь з цих симптомів, слід негайно звернутися до лікаря.

Чим небезпечні комарі?

Деякі види цих комах відомі як переносники хвороб – вони можуть передавати їх від однієї людини або тварини до інших. Поширення хвороби відбувається, коли комар харчується кров'ю зараженої людини, а потім кусає неінфіковану.

Дані екзопаразити переносять: малярію, вірус Західного Нілу, лихоманку Зіка, денге, жовту лихоманку. Багато інфекцій, що передаються комарами, можуть стати причиною серйозних захворювань і навіть смерті.

Які заходи профілактики?

Щоб зменшити ризик бути укушеним, необхідно:

використовувати засоби захисту від комарів;

закривати тіло одягом;

часто митися, щоб позбутися від приваблюючого запаху;

уникати вживання алкоголю;

виконувати фізичні вправи в приміщенні.

Засоби захисту від комарів Колаж

Раніше MedOboz повідомляв, що комарі в пошуку "жертв" використовують слід від вуглекислого газу, який ми видихаємо, а також температуру шкіри, наявність випарів і мікробів на ній.

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