Клініка Адоніс обманює пацієнтів

Катастрофічне падіння якості державної медицини привело до того, що наші громадяни все частіше звертаються за медичною допомогою в приватні клініки. Воно й зрозуміло, адже здоров'я – то, на чому економити не слід.

Зростання попиту на здоров'я призвело до того, що обсяг ринку обчислюється мільярдами доларів. Крім вузькопрофільних установ (стоматологія, косметологія, лабораторна діагностика) вже існують багатопрофільні клініки, де можуть надати широкий спектр послуг. Однак надання медпослуг – не звичайний бізнес, оскільки він має явну соціальну спрямованість.

Вкрай негативно позначається на якості лікування, якщо керівництво клініки підходить до такої соціально значущій роботи як до звичайного бізнесу. Це вам не носками торгувати – мова йде про здоров'я та життя людей.

Сьогодні ми розповімо саме про такий випадок, коли пацієнт цікавий для клініки лише як джерело доходу і не більше!

Йтиметься про компанію АДОНІС (ADONIS)

Згідно давньогрецької легенди, юний мисливець на ім'я Адоніс був настільки прекрасний собою і тілом, що в нього закохалася сама богиня любові Афродіта. Така висока планка, здавалося б, повинна змусити керівництво і персонал компанії не просто займатися зароблянням грошей, а прагнути довести до досконалості допомогу кожному, хто звернувся до них за медичною допомогою.

На жаль, за свідченням пацієнтів, які мали нещастя довіритися лікарям цієї клініки, лікуванням тут зовсім не пахне. Швидше – бізнесом, причому в його дикому, зародковому стані, де підприємець користується будь-якою можливістю, щоб обдурити клієнта, обібравши його до нитки.

Однак, якщо в магазинах вас можуть обважити, всучити зіпсований товар або рване пальто – ви втрачаєте тільки гроші. Але коли вас обманюють в клініці, куди ви звернулися за медичною допомогою – справа може обернутися справжньою трагедією, адже на кону стоїть здоров'я, а часто життя і доля багатьох людей.

Клініка ADONIS вже досить відома в Києві. До групи компаній входить багатопрофільна поліклініка на Лівобережній, кілька лікувально-діагностичних центрів, акушерський стаціонар (приватний пологовий будинок) і Центр репродуктивного здоров'я, де лікують від безпліддя, роблять ЕКО, а також хірургічні операції по інших напрямках (офтальмологія, проктологія, і т.д .).

Скажімо прямо - коли ми дізналися, з яким холодним розрахунком і цинізмом підходять до пацієнтів в цій клініці, то були кілька ошелешені. Мабуть, керівництво цієї клініки переплутав приватну медицину з грою в наперстки, де гравця спочатку затягують в гру, а обібравши до нитки – викидають як відпрацьований матеріал.

У нашій країні, де захист гарантує грошовий мішок, довести свою правоту в суді практично неможливо, тому все, що можуть зробити нещасні обдурені пацієнти – це розповідати публічно про дикий обман пацієнтів, які панують в клініці ADONIS.

Лабораторна діагностика клініки ADONIS

Відмінний бізнес – мати багатопрофільну клініку і попутно – мережу лабораторій. Тож не дивно, що тут пацієнти часто стикаються з призначенням абсолютно непотрібних лабораторних досліджень.

З огляду на, що один аналіз крові обходиться в 350-500 грн, це просто золоте дно. Погодьтеся, який прекрасний бізнес-хід – оббирати пацієнта практично біля входу.

Мало того – якість діагностики знаходиться на надзвичайно низькому рівні, як це сталося у цього пацієнта, у якого не помітили на знімку вивих суглоба.

Чи не побачили вивих

Педіатрія

Хочете полікувати дитину в ADONIS або взяти довідку в школу? Немає проблем – педіатри клініки до ваших послуг. І такої ж якості, про що свідчить Анастасія.

Якщо вам потрібен педіатр, який не здатний розпізнати вітрянку – вам знову-таки в ADONIS.

Клініка також надає послуги відновлення форми грудей, кому маммопластику? Правда, без гарантій результату, як свідчить постраждала (до речі, послуга за такою операцією обходиться в п'ятизначний цифру).

невдала маммопластика

У багатопрофільній клініці ADONIS можна також підлікуватися, якщо у вас проблеми... Яскраві враження вам гарантовані. Хоча, може саме вам і пощастить ... Хочете зіграти в подібну лотерею? Ласкаво просимо в ADONIS!

уролог Козярин

Стоматологічні проблеми – найпоширеніші. Незрозуміло, як в такій добре вивченій галузі, як стоматологія, можна було так напортачить – але вже в цьому важко перевершити клініку ADONIS. Вузькопрофільні фахівці виявили фантазію – і вуаля: лікування на 5 тис грн, шматок голки біля кореня зуба і перспектива стати пацієнтом в щелепно-лицевої хірургії.

Клініки репродукції – це прекрасно. Що може бути краще, ніж подарувати вже зневіреним родинам надію побачити усмішку довгоочікуваної дитини? Однак якщо за справу беруться не медики, а наперсточники, то замість дитини у сім'ї відбирають останню надію на можливість його коли-небудь побачити.

переплутали сперму

Безлад у клініці репродуктології кидається в очі і пацієнтам, і фахівцям. Результат відповідний – десятки тисяч гривень витрачено, а надії зачати дитину тануть на очах.

В Україні поширене сурогатне материнство. Однак жінки, які зважилися допомогти іншим знайти дитину, не можуть розраховувати в клініці ADONIS ні на гарне медичне обслуговування, ні на порядність, ні навіть на ввічливе звернення.

Ведення вагітності – відмінний бізнес. Все досить просто – прийшла вже вагітна, нехай приходить і далі. Народиться дитина – відмінно (у клініки ADONIS і пологовий будинок свій є), не вийде ... ну що ж, на все воля Божа.

На сайтах з відгуками про клініки можна прочитати різні історії, де багато болю і горя ... проте і тут клініка ADONIS відзначилася: під час ведення вагітності кілька лікарів клініки ADONIS, які спостерігали пацієнтку (в тому числі генетик) порадили жінці проводити амніоцентез – класичну процедуру, яка гарантуватиме найбільш об'єктивний аналіз стану плода на етапі, коли вагітність ще можна перервати без трагічних наслідків для матері. "На жаль, в ADONIS на долю родини і нещасної дитини плювати" - пише постраждала. В результаті в родині з'явилася дитина з синдромом Дауна. Питається в такому випадку – а навіщо взагалі нещасні люди ходили в клініку, адже сім'я йшла до них саме з метою убезпечити себе і дитину від подібного лиха ?!

Хоча, почитавши про те, як поводяться лікарі на прийомі, подібний трагічний результат вже не здається чимось незвичайним. Швидше, закономірним.

Навіть якщо ви здорові – не варто розслаблятися, і обходьте цю клініку десятою дорогою, адже тут спокійно можуть заразити вас на кір!

Дорога репутація!

І нехай вас на обманюють численні позитивні відгуки на деяких інтернет-майданчиках – адже їх пишуть боти, причому під одну копірку.

Сотні відгуків про клініку ADONIS, які здатні налякати людей навіть з міцною психікою змусили нас задуматися про те, що лікарі тут займаються не лікуванням, а форменим шкідництвом. Однак після того як ми почитали відгуки працівників установи, дно... Справа в тому, що керівництву клініки наплювати не тільки на пацієнтів, але і на персонал.

Всі відгуки взяті з цієї сторінки

Не дивно, що озлоблені лікарі зривають своє невдоволення своєю роботою на пацієнтах.

Підсумовуючи, доводиться відзначити, що в гонитві за прибутком в клініці ADONIS забули про справжнє призначення лікувального закладу: ПОПЕРЕДИТИ і вилікувати.

Як зазначила одна з постраждалих: "Люди добрі, біжіть і шукайте іншу клініку. Ніхто ні про що Вас не попереджає. Про суми оплати дізнаєшся на касі ... я так каюсь, що звернулася в Адоніс ... Якщо Ви так робите з людьми, то довго Адоніс не протримається ... змінить назву і буде нова клініка ... і так вже порожні коридори ... конвеєр... "

Хочеться нагадати, що по-справжньому хороший результат лікування може бути тільки в тих клініках, де на перше місце ставляться не гроші, а пацієнт. А не як у ADONIS, де підходять до цього соціально значущої галузі так, як до підходили до бізнесу бариги в малинових костюмах в лихі 90-е – безвідповідально і без оглядки на завтрашній день.

Тому, якщо в клініці ADONIS не змінять свого ставлення до пацієнтів і персоналу – лікувати незабаром їм буде нікого. І ніким.

PS Нагадаю керівництву компанії, що давньогрецький Адоніс погано кінчив.... Так що наступного разу в гонитві за грошима, можливо, варто перейти з грецької міфології на давньоримську (латинь до медицини ближче, як-не-як). І згадати, наприклад, клятву Гіппократа, якою був затверджений головний принцип медицини, що діє ось уже більше двох тисяч років – Primum non nocere (головне - не нашкодь).

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