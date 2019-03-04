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/Новини медицини

Епідемія кору в Україні: нардеп розсекретила невідомі дані

3.6тЧитати матеріал російською

У Міністерстві охорони здоров`я повинні були відреагувати на кір ще рік тому. Саме тоді через неформальну заборону у поліклініках були випадки приховування захворювання.

Про це в ефірі ObozTV повідомила нардеп Ірина Суслова. Вона зазначила, що хворим на кір не записували цей діагноз.

"Знайомі розповідали, що знають людей, у яких діти хворі на кір, але в поліклініці їм не писали цей діагноз через неформальну заборону. Ще рік тому ми зрозуміли, що з цим захворюванням в Україні є проблема", – сказала вона.

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МОЗ повинно було б почати перевірку на наявність вакцини і провести потужну і якісну інформаційну кампанію, додала нардеп.

Епідемія кору в Україні: нардеп розсекретила невідомі дані

"Я думаю, що кожна людина заради безпеки і здоров`я своєї дитини має шукати вакцину і йти робити щеплення. Проте у мене є знайомі медики, які розповідали, що не могли знайти якісну вакцину навіть у приватних клініках. Той препарат, який потрапляє до наших державних поліклінік не має жодних гарантій, чи було дотримано температурний режим під час доставки", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Спалах кору
Особа
Ірина Суслова
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кір
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Что за бред несёт депутат, я уже два года слышу об эпидемии кори. Супрун постоянно призывала делать прививки!!!
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