Епідемія кору в Україні: нардеп розсекретила невідомі дані

У Міністерстві охорони здоров`я повинні були відреагувати на кір ще рік тому. Саме тоді через неформальну заборону у поліклініках були випадки приховування захворювання.

Про це в ефірі ObozTV повідомила нардеп Ірина Суслова. Вона зазначила, що хворим на кір не записували цей діагноз.

"Знайомі розповідали, що знають людей, у яких діти хворі на кір, але в поліклініці їм не писали цей діагноз через неформальну заборону. Ще рік тому ми зрозуміли, що з цим захворюванням в Україні є проблема", – сказала вона.

МОЗ повинно було б почати перевірку на наявність вакцини і провести потужну і якісну інформаційну кампанію, додала нардеп.

"Я думаю, що кожна людина заради безпеки і здоров`я своєї дитини має шукати вакцину і йти робити щеплення. Проте у мене є знайомі медики, які розповідали, що не могли знайти якісну вакцину навіть у приватних клініках. Той препарат, який потрапляє до наших державних поліклінік не має жодних гарантій, чи було дотримано температурний режим під час доставки", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спалах кору в Україні переростає в епідемію. Ще однією складністю стало те, що вона наклалася на масове поширення грипу.

За період з 11 по 18 січня на території всієї країни на кір захворіли 3 450 осіб, з них троє людей померли від ускладнень.

У МОЗ заявили, що оголошувати епідемію кору в Україні не будуть.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!