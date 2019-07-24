Сговор врачей и фармацевтов. Пациентов заманивают липовыми скидочными программами

Врачи и фармпредставители продолжают бесстыдно зарабатывать на своих пациентах. В последнее время в Украине появилась еще одна схема оболванивания больных людей. Так называемая скидочная программа.

Врачи предлагают своим пациентам купить лекарство с большой скидкой. Для этого выдают им специальную карточку, с которой их отправляют в определенную аптеку. Действительно, там эти таблетки продают с сумасшедшей скидкой. Но что удивительно, в других аптеках, которые не участвуют в подобных программах, цена на лекарство может быть такой же низкой без всяких карточек. Или еще удивительнее – этот же препарат, но с большей дозировкой, стоит намного дешевле.

Врач дала карточку и указала аптеку

Эту историю поведала нам пенсионерка из Киева Лидия Черненко. Не так давно врач-кардиолог назначила ей лекарство "аторис". "Она мне дала карточку специальной программы. Я уж не знаю, кто такую программу ввел, но она дает огромную скидку – 500 грн! Т.е. мое лекарство дозировкой 20 мг в аптеке, которая участвует в этой программе, стоит более 700 грн, а я с карточкой покупаю его по 240 грн", - нахваливала врача Лидия Черненко.

Но каково же было ее удивление, когда та же врач посоветовала ей увеличить дозировку и принимать таблетки уже по 30 мг.

"Я прихожу в эту аптеку на Львовской площади, а мне говорят, что "аторис" с такой дозировкой в программе не участвует. Я расстроилась, но выяснилось, что стоит он всего 191 грн. Спрашиваю, а как же так?

Дозировка больше, а стоит оно также, как я брала со скидкой препарат с меньшей дозировкой…

Наш источник в фармбизнесе посмеялся, когда услышал эту историю. "Что тут удивительного, фармпредставители таким образом через врачей заманивают пациентов в нужные аптеки. А так называемая скидочная карточка идентифицирует врача, от которого пришел клиент. Потом этот "врач" получит свой "ретробонус", вот и все. А разница в цене тоже объясняется просто: врачи часто выписывают небольшие дозировки, поэтому на них и зарабатывают", - рассказывает источник.

Врачей делят на "касты"

Как правило, заработок врача заложен в цену и составляет от 10% до 25% а иногда и выше от каждой купленной упаковки. Платить могут наличкой или перечислить нужную сумму на банковскую карточку. Либо врач, который навыписывал пациентам много таких упаковок, будет награжден поездкой в Европу или другую престижную страну.

Причем врачей делят на определенные "касты". В высшую касту входят те, кто имеет возможность выписывать много препаратов. Они как раз и ездят за границу на заработанные бонусы. А в более низшую "касту" входят семейные врачи из поликлиники. Возможностей у них меньше, поэтому их возят в туры по Украине. Еще устраивают различные "корпоративные" мероприятия в ресторанах, на базах отдыха.

Одна из фармацевтов на условиях анонимности рассказала, что практически в каждой аптеке существует база "своих" врачей, которые выписывают нужные препараты по наводке медпредставителей фармкомпаний.

"Для них существуют разные знаки отличия. Скидочная карточка как в вашем случае, это тоже знак. Провизоры могут отличить "своего" врача по цифрам на рецепте, по определенным буквам. Ведь у нас большая часть лекарств продается без рецепта, а доктора почему-то их все выписывают и выписывают", - рассказывает провизор.

Что делать пациентам

Что делать пациенту в таких случаях? Нужно понимать, то, что делает врач и агент фармкомпании, называется не этичным поведением.

В других странах фармпредставителей к врачам стараются вовсе не допускать. А в США фармацевты приняли кодекс этичного продвижения товаров. Им запрещено даже дарить сувениры врачам.

Да и в украинских лечебных заведениях, где главврачи заботятся о репутации, медпредставитель не сможет свободно входить в кабинет к доктору, особенно во время приема.

Его допустят разве что на пятиминутку с врачами, где он сможет поделиться информацией о продвигаемом им препарате, рассказать о его плюсах. Все. Дальше дело доктора, что он предложит пациенту.

В Украине давно уже действует правило: врач не должен выписывать рецепт на фирменном бланке какого-то производителя лекарства. А также он не имеет право указывать брендовое название препарата. Он может написать только действующее вещество.

Конечно, врач может вам порекомендовать препараты с этим веществом, но хотя бы указать три названия на выбор. В таком случае вы сможете выбрать по цене то, что вам подойдет. Но если врач настаивает только на одном препарате и уверяет, что он лучший, хоть и стоит в три раза дороже, то возможно этот доктор работает в связке с фармпроизводителем.

И конечно, ни под каким предлогом врач не имеет право указывать аптеку, в которой вам следует покупать это лекарство. Это исключительно ваш выбор.

Прежде чем доверять, проверьте цены

А если доктор включился в такие хитрые схемы, как программа скидок, программа партнерства и т.п. и заманивает вас дешевизной, то прежде, чем радоваться, что вам повезло, подумайте – почему он так поступает? Почему он не предложил вам на выбор еще пару аналоговых препаратов, которые могут стоить дешевле или дороже. Ведь это ваше право выбирать.

В программе указан список аптек, а вы попробуйте прозвонить другие аптеки, которые не участвуют в подобной программа. Может, окажется так, что там ваше лекарство без всякой скидки стоит недорого.

Пенсионерам и пожилым людям сложно в этом разобраться. Но могут помочь внуки и дети, которым проще открыть Интернет и просто просмотреть уровень цен в разных аптеках. И выяснится, что в других аптеках и без всякой программы нужное лекарство стоит дешевле.

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