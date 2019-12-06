Бухгалтери і підприємці: кого брала в команду Супрун

Кадри Уляни Супрун – моя улюблена тема. Хто така співробітниця МОЗ Тетяна Юрович?

Керівник експертної групи з питань євроінтеграції, координації донорської допомоги та міжнародного співробітництва Директорату стратегічного планування та євроінтеграції – Юрович, подружка Литовченко.

Наче більш менш фахівець, але за спеціальністю "Господарське право" та пройшла без конкурентів чомусь (було посилання на документ МОЗ, але його видалили, бо не мали права назначати Юрович по закону).

Таня спочатку – співзасновник та співвласник успішного та відомого гастро-кафе "Кіфлик", а у наступному організувала мобільне харчування у вигляді ТОВ "Кіфлик і компанія". Здається стає зрозумілим, про які саме гроші, витрачені МОЗ не за цільовим призначенням по проектах світового банку за рекламні послуги та кайтерінг, писала Рахункова.

Новини Корупція в МОЗ при Уляні Супрун

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Якщо ви запитаєте, чому з наукою така ситуація у МОЗ, коли три місяці не платять зарплату науковцям, скоротили кількість наукових тем, не призначають Тодурова, шукають привід віднайти антисовкову справедливість – зустрічайте.

Оголошено переможців на посади експертів та керівників експертних груп директоратів МОЗ. Керівник експертної групи з питань освіти та науки Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів – Мартинова Наталія. Наталі закінчила Горохівський сільськогосподарський технікум за спеціальністю "Бухгалтерський облік та аудит". Та вона зовсім не нова особа у МОЗ, яка під час проходження перевірки про очищення влади забула унести дані до декларації. Вона – частинка схем, які були там до революції.

Чим така видатна головна експерткиня, що буде рухати медичну освіту та науку? По перше, вона наближена особа до "смотрящего" юриста по Мінздраву – Сашка Правило, бо саме під його керівництвом працювала у юридичному департаменті МОЗ. Пан Правило є вассалом пана Віталія Коблоша із Кабміна, який очолює гуманітарний департамент, а до того сам працював головним юристом МОЗ. По друге, як ви зрозуміли, вона – юрист, та де ж наука? А таки є. Тільки не зовсім медична. Доки вона працювала у юридичному департаменті, її "тримали" асистентом кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України. Та навіть науковий ступінь кандидата юридичних наук вона захистила не за спеціальністю 12.00.06 – земельне право (там ще є аграрне право; екологічне право; природоресурсне право).

Чим вона так сподобалась керівництву, запитаєте ви. Пояснюю, що все просто – знов питання ідеології.

Голова служби в.о. міністра Супрун – Стасік Грещишин – той самий агент "Стас" НАБУ, який спалився із квартирою в "Акварелях" коли відпрацьовували радикалів та як з Охматдиту вело НАБУ прослушку САП, він взагалі вічно був крайнім, навіть ще в Меморіальному комплексі "Пам`яті героїв Крут", де махлював. Стасік – історик, та є співзасновником разом з Супрун її ГО "Захист патріотів", митець "Кіностудії мінздраву" (детальніше тут). Та режисер ідейних проектів "Марека Многогрішного" – мужа Уляни Юрків. Саме тому Наталя протягом 2015-16 рр. перевзулася в тему революції та перейшла асистентом з кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУБіП України на кафедру теорії та історії держави цього вишу. Ось така історична правда про науку в Мінздраві.

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Повернемося до Юрович. В її розумінні, євроінтеграція, це коли "українська їжа має бути в європейських тарілках". Але Таня має не гастроосвіту, у 2006-2008 рр. – вона навчалась в Київському Міжнародному Університеті, спеціальність "Правознавство". Експерт зі стажем, наприклад, з досвідом фінансового експерту VAB Bank-у після короткотривалого тренінгу по курсу "Ефективні продажі". А де ж цікавинки? А ось, відразу після навчання Таня пів року у такі популярні у майже всіх грантоєдів та активістів 2008/2009 роки (саме травень – жовтень 2008 р.) перебувала за "освітньою студентською програмою обміну" в США. Згодом вона стала членом Політичної Ради мерітократів. Того ж насиченого 2008 року вступила до Академії адвокатури України, після закінчення якої два роки "волонтерила", а саме - працювала помічником-координатором бізнес-проектів в сфері, реклами, гостинності, виставкових заходів. Лише потім, під час революційного руху 2014-2015, була оформлена за фахом, як помічник управляючого партнера ЮК "Саєнко Харенко". До речі, саме на майдані, як кажуть джерела, Таня і познайомилась зі Стасіком Грєщишиним. Ну і як же без політики. Таня є засновницею ГО "Українська Основа", яка проводить такі улюблені Супрун студії жіночої політичної взаємодії, та куди запрошує для проведення у Луганській та Донецькій областях очільниць Жіночої законодавчої ради State House, Бостон, США. До речі, проект здійснюється за підтримки Відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. А "ГО", у якій Таня засновник та активна членкиня, була створена з об’єднання жінок, що працювали у дипломатичних установах на державній службі та у правоохоронних органах, а зовсім не у гастробарах.

Але таке для тих, хто розуміє мої меседжі поміж строк.

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