"У супертаємному режимі": Кабмін звільнив держсекретаря МОЗ

Кабінет міністрів України в суботу, 12 жовтня, звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Артема Янчука, призначеного на посаду в 2017 році.

Про це повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що рішення було прийнято на закритому засіданні. Крісло чоловіка зайняла Інна Солодка.

Супрун обурило звільнення чиновника. Вона нагадала, що він знаходиться в декретній відпустці.

Артем Янчук facebook.com/artem.yanchuk

"По суті уряд сьогодні звільнив чоловіка, який знаходиться в декретній відпустці і доглядає за трьома дітьми. І зробив це без будь-якого попередження, як боягузи", – написала колишня глава МОЗ.

"Комусь дуже треба, щоб обов'язки державного секретаря виконувала людина, яка працює в міністерстві лише кілька тижнів і формально очолює Службу державного секретаря. Тому він був звільнений у суботу ввечері в супертаємному режимі з порушенням законодавства", – додала вона.

Відомо, що Солодка раніше очолювала юридичний департамент Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадаємо:

Навколо Янчука нещодавно розгорівся скандал. Його назвали ставлеником старої влади (більш детально читайте за посиланням).

Подання до Кабінету Міністрів України про його звільнення з посади було внесено 9 жовтня.

Наступного дня після цього Державним секретарем Міністерства охорони здоров'я України видано наказ № 285-кВ, згідно з яким Янчук відбув у відпустку по догляду за дитиною.

Як писав OBOZREVATEL, на пост заступника міністра охорони здоров'я України претендує блогер, журналіст Сергій Дібров, який є одним із найвідоміших представників "антипрививкового" руху.

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