Кабмін призначив заступницю голови МОЗ: що про неї відомо

На засіданні 18 березня Кабінет міністрів України призначив Ірину Микичак першою заступницею міністра охорони здоров'я.

Як повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook, Микичак – заслужена лікарка України. Вона народилася 11 червня 1961 у Львові, за освітою є лікаркаю-педіатринею, магістеркою державного управління.

Також Микичак має багаторічний досвід роботи у сфері охорони здоров'я, в різних її ланках (від медсестри, дільничної педіатрині до головної лікарки обласної лікарні, керівниці департаменту).

Ірина Микичак Facebook МОЗ

З квітня 2017 року по грудень 2019 року вона керувала департаментом охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, була координаторкою реалізації низки успішних міжнародних проєктів співпраці зі Світовим банком, ВООЗ, Агентством США з міжнародного розвитку, Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ та інших проєктів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров'я.

Крім того, Микичак є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

новим міністром охорони здоров'я 4 березня став Ілля Ємець. Він – кардіохірург і заслужений лікар України, першим в країні почав успішно оперувати немовлят зі складними вадами серця.

У грудні 2010 року Ємець був призначений міністром охорони здоров'я України за президентства Віктора Януковича, відправлений у відставку в травні 2011 року через відсутність реформ у медичній сфері.

Унаслідок п'ятимісячного терміну перебування на посаді зміг уникнути люстрації.

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