Из страны глухих – в мир звуков

Знакомитесь, это Машенька Явольник и ее друг Макар Василенко. Сейчас Маше 5 лет. Главное ее желание сегодня – дождаться первых слов своей младшей сестрички Софии, которая родилась несколько месяцев назад. Теперь их Маша точно услышит, поскольку ей вживили кохлеарные импланты. А ведь годом ранее для родителей девочки это было самой заветной и недостижимой мечтой.

Суть операции в том, чтобы вживить в голову ребенка устройство, которое способно преобразовывать электрические импульсы, поступающие с внешнего микрофона, в сигналы, понятные нервной системе. Тело импланта устанавливается под кожу в височную область, а через ушную улитку проводятся электроды.

История Машеньки закончилась хеппи-эндом. Но подобной помощи в Украине еще ждут сотни детей. Основатели благотворительного фонда Kiddo Анна и Вадим Ермолаевы, а также вся наша команда волонтеров прилагает максимум усилий, чтобы такие импланты получило как можно больше глухих деток. Для них это шанс вести полноценную жизнь и наслаждаться ею.

Вживлять кохлеарные импланты умеют и в Украине. Однако, у нас в стране с этим вопросом не все просто. Такие операции делают в ЛОР-институте в Киеве, а также в специализированной клинике в Днепре. Стоимость самого импланта – $25 000-30 000, а завозят их в страну только две фирмы, которые фактически монополизировали рынок. Из-за этого операции в Украине сейчас стоят дороже, чем за рубежом. А украинские детки с проблемами слуха стали заложники этой ситуации.

Не все родители могут себе позволить потратить "тридцатку" на лечение только одного детского ушка. Можно, конечно, стать в очередь на проведение этой операции за счет госбюджета. Но сейчас там числится почти 450 детей, а сама очередь двигается крайне медленно. Один из выходов – везти ребенка на операцию за границу. Там дешевле и гораздо лучше условия. Кохлеарная имплантация ребенку в одной из лучших клиник Турции, которая находится в Бодруме, включая сам кохлеарный аппарат, расходные материалы, гонорары врача, анестезиолога, питание и проживание ребенка, его родителей в течение десяти дней – все в сумме обходится в 25 тыс. долларов.

БФ Kiddo занимается проблемами слабослышащих детей с 2016 года. За это время удалось собрать 3,5 млн грн, и семеро наших подопечных уже стали слышать. И хотя мы очень этим гордимся, на монополию не претендуем. Здесь неуместны любые разговоры о конкуренции или замеры, "кто больше собрал или вылечил". Наоборот, благотворительное движение в Украине набирает обороты, волонтеры делятся между собой информацией, помогают друг другу. Когда на кону вопрос – сможет ли двухлетний малыш услышать звук собственного имени или навсегда останется в мире тишины - все остальное не имеет никакого значения. Поэтому мы рассказываем всем о том, что узнали сами и надеемся, что эта информация поможет нашим коллегам-благотворителям и родителям деток с проблемами слуха.

Автор: Ирина Тришечкина, волонтер-руководитель благотворительного фонда Kiddo