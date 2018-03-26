25-27 квітня 2018 року у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"відбудеться ключова подія у сфері охорони здоров'я України – IX Міжнародний медичний форум "Інновації в медицині - здоров'я нації".

Форум є масштабним міжнародним діловим майданчиком, який об'єднує вчених, лікарів різних спеціальностей, інвесторів, виробників і дистриб'юторів медичного та лабораторного обладнання, розробників нових технологій, програмних продуктів, інструментарію, товарів медичного призначення, фармацевтичної продукції і дає наочне уявлення про досягнення і тенденції розвитку світової і вітчизняної медицини. Форум включає в себе потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні спеціалізовані виставки.

За вісім років роботи Форуму його відвідали понад 85 000 спеціалістів охорони здоров'я з усіх регіонів України та інших країн, відбулося понад 500 науково-практичних заходів, доповідачами виступили понад 4 000 експертів охорони здоров'я.

Організаторами Форуму є Національна академія наук України, Національна академія медичних наук України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Компанія LMT. Форум відбудеться за підтримки Президента України та під патронатом Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

Офіційна підтримка Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Київської міської державної адміністрації.

За сприяння медичних асоціацій, громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів, соціальних фондів України та зарубіжжя.

Генеральний партнерФоруму:CANON.

Офіційний партнер:MedicalSchool.

Партнери: INMED Ukraine, Amed, УМТ +, Мед Ексім, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Біомед, Експерт, УКР ДІАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Україна, Віола Медтехніка, Protech Solution Ukraine, Медіком Україна, Здраво та інші.

Експозиційна частина Форуму буде представлена більш ніж 400 учасниками - провідними компаніями ринку охорони здоров'я України та зарубіжжя.

Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO

Повний спектр обладнання, техніки, інструментарію, виробів медичного призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва:

Медичне устаткування, лікувальне та діагностичне обладнання

Радіологія: конвенційна рентгенодіагностика, рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, ядерна медицина, променева терапія

Комплексне забезпечення медичних лабораторій

Устаткування і технології для медичної і фізичної реабілітації

Медичні меблі, інжинірингові та комплексні рішення, технології чистих приміщень для медичних установ

Клінінг, стерилізація і дезінфекція

Спецодяг та засоби індивідуального захисту

Витратні матеріали, медичні вироби одноразового використання

Естетична медицина, пластична хірургія: професійне обладнання, матеріали та технології

Інформаційні та телекомунікаційні технології для медичних установ

Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO

Лікарські препарати, парафармацевтична продукція, товари медичного призначення, лікувальна косметика, комплексне оснащення аптек, послуги для фармацевтичного ринку.

Форум на три дні стане майданчиком для презентацій інноваційних технологій для всіх галузей медицини. Фахівці зможуть побачити обладнання і техніку в дії, отримати консультації експертів, оцінити переваги та вибрати для себе кращі пропозиції.

Сервіс "Призначити ділову зустріч" дозволить учасникам і відвідувачам виставок ефективно використовувати час, проведений на Форумі. Програми BusinessPoint і BuyersProgram дозволять прямо на виставці провести переговори і укласти договори про постачання обладнання, витратних матеріалів та інших товарів.

У рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України" будуть представлені останні інноваційні розробки для профілактики, діагностики та лікування, які вже найближчим часом будуть впроваджуватися в практику охорони здоров'я.

Конгрес - міжнародна міждисциплінарна платформа для підвищення кваліфікації, навчання, обміну досвідом та конструктивного діалогу вчених, практикуючих лікарів і експертів різних сфер медицини.

Фахівці понад 100 лікарських спеціальностей мають унікальну можливість взяти участь в симпозіумах, конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах, обмінюватися досвідом з колегами та представниками комерційних структур для реалізації потенціалу та розвитку галузі.

Організатори, співорганізатори та партнери Конгресу: медичні установи МОЗ України, науково-дослідні інститути НАМН України, кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика, авторитетні асоціації і об'єднання, медичні установи Міністерства оборони України, вищі навчальні медичні заклади, установи післядипломної освіти та багато інших.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНГРЕСУ:

Науково-практичні програми:

Організація і управління охороною здоров'я

Дні приватної медицини

Дні лабораторної медицини

Радіологія: ультразвукова діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, променева діагностика, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека

Функціональна діагностика

e-Health та інформаційні технології в медицині

Військова медицина

Медицина невідкладних станів

Хірургія, нейрохірургія, ендоскопія

Медична реабілітація і фізична терапія

Травматологія та ортопедія

Онкологія

Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія

Загальна практика – сімейна медицина

Офтальмологія

Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія

Урологія і нефрологія

Організація і управління фармацією

Cестринська справа

Традиційно в рамках Форуму відбудуться унікальні освітні школи, майстер-класи, що дозволяють тестувати сучасне медичне обладнання, отримувати кваліфіковану консультацію від професіоналів в рамках зони MEDZOOM:

- УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

- ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

- УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ІМ. АКАД. Н.Д. СТРАЖЕСКА

- ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА

- ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

- УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Конгрес внесено до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій", які проводитимуться у 2018 році. (стор.7)

Учасники науково-практичної програми Конгресу після закінчення заходів отримають СЕРТИФІКАТИ про підвищення кваліфікації.

ОДНОЧАСНО З МІЖНАРОДНИМ МЕДИЧНИМ ФОРУМОМ ВІДБУДУТЬСЯ :

Міжнародний форум "Менеджмент в охороні здоров’я"— професійна платформа для конструктивного діалогу і обміну досвідом представників органів влади, керівників державних та приватних медичних закладів, головних лікарів та їх заступників, власників та представників бізнесу, а також міжнародних експертів.

Захід проводиться з метою отримання нових практичних знань для налагодження процесу управління та адаптації до нових реалій в умовах реформування галузі.

VII Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo- головна виставка медичного туризму України, яка об'єднує лідерів галузі та дозволяє налагоджувати довгострокове співробітництво на професійному міжнародному рівні, обмінюватися досвідом, підвищувати кваліфікацію фахівців за кордоном. В рамках виставки будуть представлені національні експозиції різних країн, провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, SPA&Wellness курорти України, Польщі, Угорщини, Болгарії, Ізраїлю, Словаччини, Словенії, Туреччини, Південної Кореї, Малайзії, Румунії та багатьох інших країн.

Вхід на заходи вільний за умови попередньої реєстрації .

Чекаємо Вас 25-27 квітня 2018 року в ВЦ "КиївЕкспоПлаза" (Україна, Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро "Нивки")