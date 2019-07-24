Наркоманія? В Італії забили на сполох через мобільні телефони

В Італії залежність підлітків від мобільних телефонів хочуть прирівняти до наркоманії.

Законопроект запропонував член популістської партії, повідомляє The Times.

"Ситуація стає все гірше і гірше, до неї треба ставитися як до наркоманії", – сказала парламентарій Вітторія Каса з провладної партії "Рух п'яти зірок", яка подала цей законопроект.

В документі говориться, що вісім з десяти італійських підлітків живуть в страху втратити свої телефони і не підключитися до інтернету, називаючи свій стан "номофобія" – страх відсутності мобільного телефону. Згідно з проектом, гірших пацієнтів направлятимуть в медичні центри, де лікують від наркозалежності.

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Раніше MedOboz писав, що світло мобільних пристроїв в темний час доби викликає тягу до солодкого і призводить до набору ваги.

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