Наркоманія? В Італії забили на сполох через мобільні телефони

В Італії залежність підлітків від мобільних телефонів хочуть прирівняти до наркоманії.
Законопроект запропонував член популістської партії, повідомляє The Times.
"Ситуація стає все гірше і гірше, до неї треба ставитися як до наркоманії", – сказала парламентарій Вітторія Каса з провладної партії "Рух п'яти зірок", яка подала цей законопроект.
В документі говориться, що вісім з десяти італійських підлітків живуть в страху втратити свої телефони і не підключитися до інтернету, називаючи свій стан "номофобія" – страх відсутності мобільного телефону. Згідно з проектом, гірших пацієнтів направлятимуть в медичні центри, де лікують від наркозалежності.
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Раніше MedOboz писав, що світло мобільних пристроїв в темний час доби викликає тягу до солодкого і призводить до набору ваги.
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