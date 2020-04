Институт эпидемиологии и инфекционных болезней прокомментировал выпады Супрун против отечественных препаратов

На рубеже марта-апреля, после обнародования результатов лабораторных исследований действия украинского противовирусного препарата на коронавирусы, в Сети был опубликован ряд эмоциональных выступлений, в частности от экс-ио-министра здравоохранения Ульяны Супрун и журналиста Дениса Бигуса. Которые подвергли сомнению саму возможность наличия в Украине собственных противовирусных средств, которые могут применяться для профилактики и лечения C ovid -19.

Государственный Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной Академии Медицинских наук Украины, на базе которого проводились исследования, обнародовал на своем сайте комментарий относительно этой кампании.

"Дискредитировать отечественный препарат поставили себе целью те группировки, которые уничтожили в Украине санитарно-эпидемиологическую службу, не подготовили первичное звено медицинской помощи в инфекционной заболеваемости (примером является искусственная по размерам эпидемия кори в Украине – более 120 тыс. человек), таким образом полностью ликвидировали в государстве систем в биобезопасности и биозащиты", – сообщает Институт эпидемиологии.

Для справки: Государственную Санитарно-эпидемиологическую службу Украины ликвидировали в 2017 году (исполняющая обязанности министра здравоохранения – Ульяна Супрун).

Кроме того, Институт эпидемиологии напомнил, что "исследования противовирусного средства прямого действия Протефлазид проводились в клинических условиях с участием 28 тысяч пациентов (из них беременных 3741, детей 1234)". Этими исследованиями "доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в подавлении вирусспецифических ферментов – ДНК- и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы".

Также исследованиями установлено, – добавляют эпидемиологи НАМНУ, – что "препарат является индуктором синтеза эндогенных α- и γ-интерферонов" и нормализует показатели местного иммунитета: "лактоферрин, секреторный иммуноглобулин А, лизоцим и С3 компонент комплемента". Помимо того, Протефлазид "ингибирует течение свободнорадикальных процессов, тем самым препятствуя накоплению продуктов перекисного окисления липидов, усиливая антиоксидантный статус клеток".

Итак, при проведении доклинических и клинических исследований Протефлазида выявлено ​​и доказано противовирусное действие препарата в отношении вирусов герпеса, папилломавирусов, гриппа, острых респираторных инфекций.

Помимо того, на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней проводился анализ методом докинга возможности действия указанного действующего вещества на возбудителя Covid-19 – компьютерное моделирование показало вероятность его действия и на этот вирус.

"Отдельно следует отметить, – добавляют эпидемиологи, – что на конференции также была озвучена информация что компания-производитель готова была передать препарат Протефлазид в виде благотворительной помощи клиникам Украины для его применения для профилактики Covid-19 у медицинского персонала и для лечения пациентов с Covid-19. Не исключено, что при отсутствии доказательных препаратов специфического действия именно Протефлазид уже сейчас мог бы облегчать течение болезни и сохранять человеческие жизни".

В заявлении Государственного Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной Академии Медицинских наук Украины также приведен перечень научных работ (в том числе зарубежных – в изданиях American Journal of Science and Technologies, Asian Journal of Scientific and Educational Research, Science and Education Studies, Japanese Educational and Scientific Review, London Review of Education and Science, Polski Merkuriusz Lekarski) подтверждающих действенность украинского препарата.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся