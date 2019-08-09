Звідки ж узятися лікарям? Тим паче профільним фахівцям, готовим, звісивши язик, кинутися кивати о п'ятій ранку всім вашим капризам і з приводу кожного пчиха влаштовувати консиліум. Вони тікають з медицини, і зі "Швидкої", зокрема.

Візьміть приклад дикого Заходу – там вважається хибною практика доставки лікаря до пацієнта. Лікар – це перший після Бога, його голова повинна бути забита лише новими методами діагностики і терапії, новітніми розробками і схемами застосування новітніх лікарських засобів, глибоким аналізом кожного окремого захворювання у кожного окремо взятого хворого.

Але аж ніяк не повинна ця людина, до інтелекту і розумової праці якого пред'являються такі високі вимоги, бігати по п'ятим поверхами, тягати носилки, виколупувати бомжів з канав і консультувати істеричок з вічно хворими "серцями" і "головами".

Висока розумова праця передбачає відсутність фізичної праці. Кажуть, в Стародавньому Китаї лікар однією пальпацією пульсу займався кілька годин, вникаючи в нюанси його наповнення, напруги, ритму, частоти... Звідки ж ви візьмете фахівця, який буде робити так само вам, працюючи при цьому, як негр на плантації? А якщо ще лікар набагато сильніше, ніж вашим здоров'ям, стурбований думками, де б перепозичити, щоб перевіддати, щоб не протягнути ноги ...

Ілюстрація

Ви не зберегли покоління хороших лікарів, люди!!! Вам його подарував час, як компенсацію за помилки соціалістичного минулого, одне з трохи цінного, що ви могли мати даром. Ви згноїли цей подарунок – скаргами, кляузами, образами, невдоволенням, мовчанням, байдужістю, ненавистю до тих, хто з останніх сил, за жебрацьку зарплату, маючи величезні обов'язки і не маючи ніяких прав, намагався боротися за ваше здоров'я.

А тепер це покоління, виховане в дусі альтруїзму, гуманізму і безвіддачі благополучно вимерло. Залишилися лише крихти. Нові лікарі вже не будуть такими – вони ростуть в іншій епосі, де в порядку речей те, що людина людині – вовк, що без грошей немає роботи, що якщо не ти – то тебе. І, як діти своєї епохи, вони не зможуть вести себе як то, що йде в темряву покоління, яке ви добиваєте.

Ви мовчали, коли лікарі жили на жебрацьку зарплату. Ви хором засуджували, коли лікар, який врятував тисячі, не рятував одного. Ви доносили, коли лікар, який дійшов до нервового зриву, лаяв вас за необгрунтований виклик. Ви не звертали уваги, що люди, які рятують ваші життя, живуть без соціальних пільг, без привілеїв, без гідної поваги до своєї праці. Ви зрадили лікарів, люди. Куди йдуть лікарі? Подалі від вас, вірте слову. Вмираючи в злиднях, від інфарктів, інсультів і онкології, забуті всіма врятованими і зціленими, вони йдуть в кращий світ, де не буде таких, як ви...

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