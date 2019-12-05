Індійська фарма: нас ї*уть, а ми міцнішаємо

Останні новини, пов'язані з індійською компанією Glenmark Pharmaceuticals Ltd, були досить оптимістичними. Так, за останній звітний квартал 2019 року виручка компанії зросла на 8,81% в порівнянні з відповідним періодом минулого року, пише The Economic Times. "У другому кварталі ми сильно відновилися, і більшість наших підприємств показали хороше зростання", – прокоментував результати директор Glenmark Гленн Салданья. Водночас подорожчали і акції компанії – більш ніж на 20%, повідомляє видання Business Standard. В кінці листопада поточного року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання препарату Метформіну гідрохлориду в формі таблеток. Лікарський засіб є дженериком таблеток Glumetza від американської фармкомпанії Salix Pharmaceuticals, які використовуються для лікування діабету другого типу.

Скріншот glenmarkpharma.com

Однак, не всі новини такі позитивні. Видання ThePrint повідомляє про порушення стандартів якості. Американський регулятор FDA відправив 23 (!) попереджувальних листи індійським виробникам ліків, серед яких і Glenmark. Це означає, що компанії заборонено ввозити нові продукти на територію США, що перешкоджає збільшенню її доходів на світовому фармацевтичному ринку. Glenmark, правда, повідомила, що такий лист було отримано, але причини не уточнювались.

У ліках з Індії вже були знайдені небезпечні канцерогени (в препаратах від гіпертонії і підвищеної кислотності), в сировині виявлені живі комахи. Також FDA засуджує індійських виробників за несправне обладнання, порушення санітарно-гігієнічних норм, знищення документів з контролю якості перед перевіркою.

Поточний портфель Glenmark складається з 164 продуктів, дозволених для поширення на ринку США, і 44 скорочених заявок на нові ліки, які подавалися в FDA.

Для довідки: компанія Glenmark Pharmaceuticals Ltd., заснована в 1977 році, займається науковими дослідженнями і розробкою інноваційних лікарських препаратів в галузі онкології, дерматології і пульмонології. Glenmark займає міцні позиції на ринку дженеричних препаратів, продаючи свою продукцію більш ніж в 80 країнах, включаючи США, європейські країни, Південну Америку та Індію.

Як було сказано вище, попереджувальний лист від FDA означає заборону продавати ліки в США. Але Україна не США, тут немає жорсткого контролю над дженериками. На фармринку України представлено близько 40 лікарських препаратів виробництва компанії Glenmark.

Що таке дженерики? Новому препарату, щоб потрапити на ринок, потрібно пройти процедуру перевірки у рамках клінічних випробувань. Оцінюється його терапевтичний ефект і безпека для організму. Також на діючу речовину, яка вперше використовується, компанія-розробник має патент. По закінченню терміну патенту наступні ліки з цим інгредієнтом будуть вже дженериками, з іншими торгівельними назвами. Підставою для реєстрації є доказ, що прийом дженерика гарантує таку ж дію на організм, що і в разі застосування оригінального лікарського засобу. При цьому ціна на ліки може бути на 80% нижчою, оскільки виробнику не потрібно фінансувати розробку і дослідження препарату. Так, за даними на 2018 рік, в Україні частка оригінальних препаратів становила 2,2%, дженериками було охоплено 97,8%.

Препарати Glenmark Оbozrevatel

Препарати Glenmark Оbozrevatel

Препарати Glenmark Оbozrevatel

Препарати Glenmark Оbozrevatel

Представництво Glenmark Pharmaceuticals Ltd в Україні favor.com.ua

Для прибуткової реалізації товару важливе значення мають не тільки його властивості, а й реклама. Про успіхи індійського фармвиробника можна дізнатися на сайті "Тижневик Аптека", який входить до видавництва "Моріон". За даними, опублікованими на сайті соцмережі "Медпред онлайн", статті з негативним змістом (наприклад, листи із зауваженнями від FDA) знімаються за гроші виробників для збереження своєї репутації. Те ж робило і Представництво компанії Glenmark в Україні.

Скріншот apteka.ua

Якщо говорити про недоліки, то "наши снова впереди планеты всей". Крім претензій американського регулятора до якості продукції, українська філія в 2015-16 роках виділилася історією про стрімкий кар'єрний ріст одних і звільнення інших, призначення на вільні посади сватів-кумів, про вирішення питань через ліжко і падіння прибутку компанії на тлі такої "важкої" роботи. Якщо вірити цьому джерелу, керівництво представництва в Україні більше стурбоване рішенням власних проблем, ніж науковими дослідженнями і клінічними розробками нових ліків.

Опосередковано про це свідчать відгуки колишніх співробітників, які можна знайти в інтернеті. Напружена робоча атмосфера не може не позначатися на якості продукції.

Скріншот medpred.co.ua

Ймовірно, вам може здатися, що внутрішні справи в міжнародній фармкомпанії вас ніяк не обходять. Однак, якщо вам доведеться пройти серйозне лікування, для якого необхідно закупити препаратів на тисячі і десятки тисяч гривень, або ж вам призначили приймати якісь ліки довічно, то при виборі виробника препаратів варто врахувати навіть такі нюанси.

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