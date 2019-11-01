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"Їх більше не буде!" Глава МОЗ задумала скандальне нововведення

2.9т Читати матеріал російською

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в п'ятницю, 1 листопада, планує звільнити всіх свої радників.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ВВС News Україна. "Ми підпишемо наказ і звільнимо їх усіх. У такій формі, в якій вони були, радників більше не існуватиме", – зазначила міністерка.

За її словами, працюватимуть експерти офісу реформ – групи по три-п'ять осіб, які готуватимуть аналітику й матеріали.

Скалецька зазначила, що, на жаль, не всі представники галузі охорони здоров'я розуміють, яке значення мають їхні слова та як їх сприймає оточення, що вчений може мати різні гіпотези й дискутувати, але важливо, щоб у МОЗ був єдиний комунікаційний меседж.

Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

Радіо Свобода

Водночас вона уточнила, що надалі використовуватиме знання різних фахівців, але це відбуватиметься в іншій формі й статусу радників ніхто вже не матиме.

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"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з різними особами та як їх сприймає країна – для мене це здивування. Радник – це моя внутрішня історія. Я не підозрювала, що в суспільстві вважатимуть, що кожен із них – це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було. Кожен, хто приходив від міністра і говорив, що він його радник, сприймався, як ще одні вуста, ще одні очі", – підкреслила Скалецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ потрапила в скандал через команду колишньої глави відомства Уляни Супрун.

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
украинцы у вас здравоохранение улучшилось за 5 лет или нет?
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