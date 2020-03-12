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Хвороби, які вбивають тисячі людей в день: коронавірус виявився не таким і страшним

1.1т
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Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала статистику, в якій показано, скільки людей за добу вмирають від тих чи інших захворювань. Налякавший весь світ новий коронавірус COVID-19 виявився в ній на 17-му місці, а на першому ж розмістився давно відомий всьому світу туберкульоз.

Отже, згідно з інформацією ВООЗ, в десятку найбільш смертоносних захворювань увійшли:

Туберкульоз – в добу забирає 3014 життів;

Гепатит В – вбиває за день 2430 осіб;

Пневмонія – 2216 жертв в день;

ВІЛ / СНІД – 2210 життів на добу;

Малярія – 2002 жертви в добу;

Шигелльоз – 1664 жертви;

Ротавірус – забирає 1 233 життя в день;

Грип – 1027 жертв;

Норовірус – 548 життів;

Кашлюк – 440 пацієнтів в день.

Також до списку увійшли холера, менінгіт, тиф та інші хвороби. COVID-19 в ньому зайняв 17 місце – в день він забирає близько 56 життів.

Хвороби, які вбивають тисячі людей в день: коронавірус виявився не таким і страшним

Варто відзначити, що більшість найбільш смертоносних хвороб займають перші місця в цій статистиці вже давно, незважаючи на те, що проти них є вакцини і вони добре вивчені.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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