Хвороби, які вбивають тисячі людей в день: коронавірус виявився не таким і страшним

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала статистику, в якій показано, скільки людей за добу вмирають від тих чи інших захворювань. Налякавший весь світ новий коронавірус COVID-19 виявився в ній на 17-му місці, а на першому ж розмістився давно відомий всьому світу туберкульоз.
Отже, згідно з інформацією ВООЗ, в десятку найбільш смертоносних захворювань увійшли:
– Туберкульоз – в добу забирає 3014 життів;
– Гепатит В – вбиває за день 2430 осіб;
– Пневмонія – 2216 жертв в день;
– ВІЛ / СНІД – 2210 життів на добу;
– Малярія – 2002 жертви в добу;
– Шигелльоз – 1664 жертви;
– Ротавірус – забирає 1 233 життя в день;
– Грип – 1027 жертв;
– Норовірус – 548 життів;
– Кашлюк – 440 пацієнтів в день.
Також до списку увійшли холера, менінгіт, тиф та інші хвороби. COVID-19 в ньому зайняв 17 місце – в день він забирає близько 56 життів.
Варто відзначити, що більшість найбільш смертоносних хвороб займають перші місця в цій статистиці вже давно, незважаючи на те, що проти них є вакцини і вони добре вивчені.
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