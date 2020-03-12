Хвороби, які вбивають тисячі людей в день: коронавірус виявився не таким і страшним

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала статистику, в якій показано, скільки людей за добу вмирають від тих чи інших захворювань. Налякавший весь світ новий коронавірус COVID-19 виявився в ній на 17-му місці, а на першому ж розмістився давно відомий всьому світу туберкульоз.

Отже, згідно з інформацією ВООЗ, в десятку найбільш смертоносних захворювань увійшли:

– Туберкульоз – в добу забирає 3014 життів;

– Гепатит В – вбиває за день 2430 осіб;

– Пневмонія – 2216 жертв в день;

– ВІЛ / СНІД – 2210 життів на добу;

– Малярія – 2002 жертви в добу;

– Шигелльоз – 1664 жертви;

– Ротавірус – забирає 1 233 життя в день;

– Грип – 1027 жертв;

– Норовірус – 548 життів;

– Кашлюк – 440 пацієнтів в день.

Також до списку увійшли холера, менінгіт, тиф та інші хвороби. COVID-19 в ньому зайняв 17 місце – в день він забирає близько 56 життів.

Варто відзначити, що більшість найбільш смертоносних хвороб займають перші місця в цій статистиці вже давно, незважаючи на те, що проти них є вакцини і вони добре вивчені.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, для чого в Україні ввели карантин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!