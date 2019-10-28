Хвороба фінансового тягаря: вчені знайшли ліки

У США компанія Biogen хоче отримати право на поширення препарату адуканумаб, який може стати першим в світі препаратом проти хвороби Альцгеймера.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Препарат спочатку створювався швейцарською компанією Neurimmune.

Рішення прийнято після аналізу даних досліджень, в ході яких у 2066 пацієнтів з ранньої хворобою Альцгеймера спостерігалося поліпшення пізнавальних функцій, зокрема пам'яті, мовних здібностей і орієнтації в просторі. Для лікування хворі отримували протягом 18 місяців збільшені дози адуканумаба,

Reuters пише, що компанію Biogen чекає непросте завдання переконати американський регулятор в ефективності адуканумаба. Після анонсування 22 жовтня планів реєстрації перспективного препарату вартість компанії зросла на 42 відсотки.

У березні Biogen відмовилася реєструвати адуканумаб, оскільки результати досліджень не підтвердили його ефективність. Однак згодом, після отримання більш повних даних, які враховують пацієнтів, які приймали високі дози препарату, змінила свою позицію.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в даний час в світі налічується близько 50 мільйонів чоловік з деменцією, а щорічно спостерігається майже 10 мільйонів нових випадків захворювання. За даними деяких досліджень, хвороба Альцгеймера належить до захворювань, які накладають найважчий фінансовий тягар на суспільство в розвинених країнах.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США знайшовся чоловік зі зловісною хворобою Джокера, через яку у нього трапляються неконтрольовані напади сміху.

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