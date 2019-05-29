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Хто може прожити більше 100 років і уникнути деменції: вчені виявили рідкісний ген

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Вчений виявили рідкісний ген, щасливі власники якого можуть прожити більше 100 років і мають менший ризик схильності захворювання на деменцію.

Про це повідомляє The Sun.

На думку дослідників, що проаналізували ген rs72824905-G, існуючий у одного зі ста європейців, в недалекому майбутньому можна буде знайти ліки від цієї хвороби.

Як стверджують вчені Університетського медичного центру Амстердама, даний ген сприяє регулюванню імунної системи мозку, ймовірно сприяючи довголіттю і надаючи захисну дію проти всіляких захворювань людського мозку.

Для проведення дослідження вчені залучили літніх людей у віці 100 років і старше з 16 різних груп населення, спостереження здійснювали близько шістдесяти інститутів Європи, Північної і Південної Америки.

Під час наукового експерименту відповідний ген був виявлений у пана ван Дуінна з Нідерландів – чоловік в свої 102 роки має чудове психічне здоров'я, у нього навіть є подруга.

Ван Дуінн стверджує, що він не єдиний довгожитель в сім'ї: його племіннику 99 років, сестрі – 92 роки, а синові – 96 років. Його дідусь прожив 96 років.

Отже, вчені роблять висновок, що виявлений ген дійсно відповідає за довголіття і перебування в здоровому глузді в літньому віці.

Раніше 100-річна жінка розкрила секрет свого довголіття.

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Сергеева Анастасия
Сергеева Анастасия
Мoя иcкренняя благoдaрнoсть вcем тем, кто покaзал мне этот чyдо-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v1pm3g Прoсто пpойдя пpоcтoй oпpoс получила пoчти полугодовую зарплатy)) Пoльзyйтесь, покa eсть вoзможнocть=)
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