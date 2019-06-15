"Хочу, щоб країна подорожчала": Радуцький розкрив плани "Слуги народу" щодо медреформи

Засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький вирішив балотуватися до Верховної Ради України і зайнятися питаннями реформування медицини. Він був представлений на з'їзді партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" в якості експерта в питаннях охорони здоров'я, отримавши 18-е місце в списку.

В інтерв'ю "Лівому берегу" він прокоментував чутки про те, що може стати наступником Уляни Супрун, а також оцінив її успіхи на посаді керівника МОЗ і розповів, які зміни необхідні для поліпшення якості медицини.

Соня Кошкіна: Почнемо з самого початку. Як Михайло Радуцький став членом команди Володимира Зеленського?

Зеленського я знаю більше 15 років. Знаю не як політика, не як президента, а як людину, і як людині я йому безмежно довіряю. Колись дуже давно ми навіть допомагали його команді по міні-футболу. Я ніколи не бачив у Зеленського подвійного дна. Він може говорити не те, що мені подобається, але він точно говорить те, що він думає. Для мене це дуже важливо.

І найголовніше: я почув від Зеленського важливу річ - він не збирається йти на другий термін. Політик, який не йде на другий термін, готовий до системних змін, до непопулярних заходів.

С.К.: Навіщо це потрібно особисто вам? Ви вільна людина, бізнесмен. І тут стаєте заручником політики - весь час на виду, потрібно підкорятися якимось правилам. Навіщо?

За останні 50 років у мене було багато можливостей виїхати. Але я не поїхав і зараз йду в парламент. Чому? Я хочу капіталізувати країну. Хочу, щоб країна подорожчала. Щоб чиновники з телевізора перестали розповідати про те, що нам потрібно 25 років, щоб досягти рівня ЄС. Я хочу досягти цього рівня набагато швидше. Це перше.

Друге. Я 28 років "б'юся головою об стінку" в плані медичного бізнесу. Так, мені вдалося досягти успіху в приватній медицині, але приватна медицина не може існувати як окрема держава. Якщо немає системи охорони здоров'я, як такої, в бізнесі це сильно відчувається. Медицина повинна працювати за економічними законами і тоді у неї є всі шанси стати не "бюджетовитратною" галуззю, але бюджетоутворювальною.

Мені хочеться сприяти цьому. Знаєте, якщо повернути сьогодні все ті чорні гроші, які крутяться в медицині, і знайти їх механізм потрапляння в бюджет - у нас 10% ВВП буде. І для цього і потрібна страхова медицина: коли у вас буде оплачена страховка, вас вже ніхто не змусить платити ще якісь гроші лікаря.

Михайло Радуцький lb.ua

Вікторія Герасимчук: Ходять чутки, що ви будете міністром охорони здоров'я, вам вже щось таке пропонували?

Я не піду. Я вважаю, що я набагато більше користі принесу не як чиновник, а як ідеолог, як експерт.

В.Г .: Як глава парламентського комітету?

Це можу бути не я, важливо тільки, щоб це була людина, яка розділяє програму президента в частині медицини, і беззаперечно допомагав міністру. Це точно має бути людина з партії "Слуга народу". Я значить я, хтось інший - значить, хтось інший. Щоб не було як з Квіташвілі і Супрун. Мені їх шкода - кожен окремо хороший, а приходять до комітету - і там більшість, яка до речі теж з партії президента, починає їх знищувати. Так не має бути.

В.Г .: Ще одна кандидатура на посаду міністра, яка називалася, це Андрій Шипко.

Ні, це фейк.

В.Г .: Коломойський сказав, що він буде міністром.

Може я чогось не знаю? Ви бачили в списку партії "Слуга народу" Ігоря Коломойського?

С.К .: Його там бути і не повинно було. Як там: "Для Атоса занадто мало, для графа де ля Фер – забагато". А ось Євген Комаровський виступав представником команди Зе, презентованої на "плюсах" перед другим туром. Чому в підсумку Комаровського немає в списку?

Комаровський не хоче йти на держслужбу. І в парламент теж, все-таки наш парламент мало відрізняється від держслужби, хоча я сподіваюся, що багатьох речей в ньому більше не буде, які були раніше. Ось може ж Київрада вже чотири роки голосувати особисто - пальцями (в 2015 році в сесійній залі Київради встановили систему Рада-4, яка розпізнає відбитки пальців - LB.ua), то чому Верховна Рада не може?

В.Г .: У партії "Слуга народу" є програма, якесь бачення розвитку охорони здоров'я?

Є, програма озвучена президентом. Програма партії не відрізняється практично від президентської. Основне в ній мене повністю влаштувало, тому я погодився брати участь. Але ні для кого не секрет, що я не стану займатися в партії "Слуга народу", наприклад, темою спалювання сміття. Ясно, що займуся медициною.

В.Г .: Хто формував цю програму? Ви в цьому брали участь? Саме з медицини.

Брав участь у формуванні дружніми порадами. За багатьма таким моментам президент зі мною консультувався. В радників був не тільки я, та й сьогодні не тільки я.

С.К .: Ви впевнені, що зможете впливати на прийняття рішень у владі?

Є програма, затверджена з'їздом партії. Затверджена президентом. Для мене все дуже просто: якщо щось піде не так, я встав і пішов.

Свого часу, я вже встав і пішов з віце-мера. Кличко мене не виганяв, немає, більше того – три місяці потім зі мною не розмовляв.

В.Г. Яке майбутнє чекає медичну реформу?

Ми не комуністична партія, яка "ми наш, ми новий світ побудуємо", зруйнувавши старий дощенту.

Все позитивне в медицині, що було зроблено Квіташвілі і Супрун, залишиться. Я не випадково згадав про Квіташвілі - дуже багато з того, що зробила і узаконила Супрун, це насправді напрацювання Квіташвілі. Просто він виявився менш мужнім, ніж вона. І я його вважаю одним з кращих міністрів охорони здоров'я України.

Михайло Радуцький lb.ua

В.Г .: В такому випадку, після формування коаліції ви, можливо, знову запропонуйте Квіташвілі місце міністра охорони здоров'я? Він в Києві, нікуди не поїхав.

Так, він не здав паспорт і нікуди не збирається. Але, на жаль, Петро Олексійович настільки скомпроментіровалі взагалі саму ідею запрошення іноземців у владу, що країна не зрозуміє повернення Квіташвілі.

В.Г .: Тоді, може, міністром залишиться Уляна Супрун? Зеленський заявляв, що підтримує її діяльність, ви теж добре відзиваєтеся про реформу.

Я не можу коментувати кадрову політику Кабміну, якого ще не існує.

В.Г. Добре, повернемося тоді до реформи. Як вона буде розвиватися?

Головне: результатом всіх змін повинна бути страхова медицина.

Тепер про те, як до цього прийти. В першу чергу - це обов'язкова перепис населення. Поки не буде зроблена перепис населення, коректно спланувати наступні етапи реформи неможливо - це профанація. Але і все крики, що у нас виділяється 3,5 відсотка замість 5% ВВП на медицину, тому реформа неможлива, теж профанація. З однієї простої причини: ми не знаємо, скільки у нас людей, тому не розуміємо, скільки потрібно грошей на реформу медицини ..

Далі. Яка може бути трансформація, якщо не проведено аудит матеріально-технічної бази? Навіть якщо ми знаємо, скільки у нас населення, але не провели аудит матеріально-технічної бази, розмови про прийняття якихось протоколів лікування - це профанація. Тому що вибачте, як можна прийняти протокол лікування, не розуміючи, які у нас технічні можливості?

В.Г .: Можна прийняти протоколи, а потім під них докуповувати обладнання.

Ось теж з вами не згоден. Якщо я сьогодні прийму протокол, що апендицит лікується операцією через ніс - жартуємо, так? - а у мене немає для цього техніки, як я зможу виконати протокол і прибрати апендицит через ніс?

Приклад: по протоколу для діагностики запалення легенів покладено рентген, а у нас в деяких лікарнях стоять рентген-апарати 1976 року випуску, і вони давним-давно не працюють, хоч і не списані. Скільки такого по країні - ніхто не знає, тому потрібна інвентаризація. Насправді це не так багато часу - 4-5 місяців.

Отже, перше, що потрібно зробити - аудит. Після аудиту ми з вами приймаємо протоколи. Тому що жодна страхова компанія не зможе оплатити послугу, якщо немає протоколу. І протокол повинен бути затверджений Мін'юстом. Ось тому я критикую пані Уляну. Вона каже: беріть іноземні протоколи і застосовуйте. Не може так бути. Що лікар скаже в суді - що він діяв з німецької протоколу? А чому не по польському? Ніде в світі немає поняття "міжнародний протокол". Є національний протокол. Держава Україна повинна мати національний протокол. Він може бути переведений з протоколів якийсь близькою нам країни, наприклад, Польщі. Але він все одно повинен бути узаконений в Україні, повинен бути юстіровать.

Йдемо далі. На підставі протоколів ми приймаємо стандарти якості. Їх теж треба узаконити. І тоді вже можна вважати вартість послуг. Чому УЗД має коштувати 20 рублів, а не 15? Ми не говоримо, що Супрун неправильно робить глобально, ми говоримо, що такі базові речі треба впорядкувати.

Далі. Якщо ми говоримо про страхову медицину, то ми повинні все-таки влізти в податкову законодавчу базу. Що сьогодні відбувається? Верховна Рада популістськи прибрала із закону про держгарантії (основний закон медреформи - LB.ua) пункт про співоплати.

Михайло Радуцький lb.ua

В.Г .: Ви, як народний депутат, будете відстоювати повернення пункту про співоплати?

Співоплата повинна бути. Так, є хвороби, лікування яких держава повинна брати на себе - онкологія, ВІЛ, туберкульоз, особливо небезпечні інфекції, Орфа захворювання, генетичні. Жодна страхова ніде в світі це не покриває. Тут – обов'язок держави. І, так, воно її виконує, але в умовах – допустимо – шестимісній палати. А мені, як пацієнту, хотілося б кращих побутових умов. Чому мені хтось може заборонити співоплати - доплатити за одномісну палату? Саме доплатити – покрити різницю між гарантованим мінімумом і моїми "хотєлками".

В.Г .: Поки буде аудит і все інше, на первинному ринку все залишиться як є? Вибір лікаря, гроші за підписані декларації оплачує Національна служба здоров'я?

Звичайно. Нічого не буде скасовуватися. Як показала практика, це працює система. Навіщо знищувати те, що зроблено, і що зроблено добре?

В.Г .: Міжнародні закупівлі, на вашу думку, відносяться до того, що зроблено добре?

Це перехідний період в трансформації. Міжнародні закупівлі адже запропонував ще Квіташвілі саме як перехідний механізм.

В.Г .: Але як ви вважаєте, це була вдала ідея?

Я принципово вважаю, що міжнародні закупівлі та віддача всіх прав міжнародним організаціям - це дві різні речі.

Повинно бути створено національне закупівельне агентство, але ... очолити його повинен не українець. Ми зараз стільки грошей платимо міжнародним організаціям за їхні послуги, та ще й даємо 100% передоплату (а адже ці гроші можна було на рік покласти на депозит, наприклад), що цілком зможемо заплатити гонорар якомусь PriceWaterhouseCoopers. І вони точно не будуть тут красти на відкатах, тому що занадто дорожать своєю репутацією.

Михайло Радуцький lb.ua

Що відбувається з 7-ої лікарнею в Києві?

Це історія чисто популістична. Ніхто не збирався скорочувати жодного ліжка, просто хотіли зробити те, що називається єдине медичної простір, а конкретно в цій лікарні - "emergency department" (відділення екстреної допомоги в багатопрофільних лікарнях, де пацієнтові, якого привозить швидка, можуть надати всю необхідну допомогу і провести всі необхідні обстеження). Просто дехто з керівництва не хоче втрачати своє місце.

В.Г .: І лікарня буде як і раніше приймати іногородніх?

Вона може приймати будь-кого. Але що треба зробити - і за що я боровся на посаді заступника мера - якщо київська лікарня приймає жителя Житомира, значить, Житомир повинен заплатити за цього пацієнта гроші. Вони ж в принципі отримали на нього гроші, так чому кияни повинні платити ще раз зі своєї кишені?

В.Г .: Скоро за всіх буде платити Національна служба здоров'я.

Правильно. Але все одно має бути єдиний медичний простір. Ось наприклад. У Києві 500 ортопедичних ліжок в міських лікарнях - цифру зі стелі зараз беру. При цьому в Києві є Феофанія з ортопедичними ліжками, лікарня СБУ з ортопедичними ліжками, лікарня залізниці з ортопедичними ліжками, і є Інститут ортопедії, у якого 70% пацієнтів - кияни.

Києву точно потрібно утримувати ще 500 ліжок? Все це повинно стати єдиним медичним простором.

Михайло Радуцький lb.ua

В.Г .: Феофанія стане частиною єдиного медичного простору, буде приймати всіх пацієнтів, а не тільки високопоставлених?

В.Г .: Феофанія повинна бути передана під клініку університету. Я пропоную це Володимиру Олександровичу. У всьому світі медичною наукою займаються університети, а не академія медичних наук, як у нас. Нам потрібно створювати мережу університетських клінік, і туди має піти медична наука. І Феофанія - це може бути перший крок. Вона може стати кращою на території Східної Європи університетською клінікою - з урахуванням того бюджету, який в неї впихати.

С.К .: Але вона ж знаходиться в розпорядженні ДУСі, як з цим бути?

Це державна власність - законом чи, чи постановою Кабміну, її можна передати під університетську клініку. Такими речами не може розпоряджатися ДУСя!

В.Г .: Що буде з Академією медичних наук, коли вся наука піде в університетські клініки?

Я зараз свою особисту думку висловлюю ... Покажіть мені список винаходів нашої НАМН за останні десять років. Їх немає.

С.К .: Ви думали про те, що буде з "Борисом", якщо її фактичний власник і натхненник глибоко пірне в політику? Ваша діяльність може відбитися і не репутації клініки.

"Борису" скоро, слава Богу, буде 26 років. Це вже системний бізнес. Якщо я потраплю в парламент - а соціологія говорить, що потраплю - то, напевно, я дозрів до того, що продати свою частину бізнесу.

В.Г .: "Добробут" ще не купив її?

Ото всіх про це чую, але де в такому випадку мої гроші від продажу?

Ми з "Добробут" планували і плануємо по сьогоднішній день. спільний проект. Чесно вам скажу, навіть під запис, я щасливий буду, якщо сьогодні в Україні щось продасться. Будь-який бізнес створюється для того, щоб його продати.

Якщо я піду в парламент, в "Борисі" все одно залишиться кістяк - 30 осіб, які крок за кроком створювали сьогоднішній "Борис". Вони не дадуть цього "Борису" змінитися

В.Г .: "Борис" - одна з клінік, яка взяла участь в медреформу і безкоштовно підписувала декларації з пацієнтами. Що вам це дало?

Моральне задоволення, що ми підтримали трансформацію медицини в країні. Це в першу чергу. Ось зараз не кривлю душею.

Запрацювали ми на цьому? Ні. Але точно "не потрапили". Більш того, прийшли пацієнти, раніше ніколи не зверталися в "Борис". Вони прийшли, підписали декларацію по "первинці" і ходять на "вторинку" з певною знижкою.

В.Г. Тобто вигода таки є?

Звичайно. Я ж кажу, я не в мінусі. І я вважаю, що коли ти з державою в щось зіграв і виявився не в мінусі, це оплески.

В.Г .: Проте, набравши достатньо невелику кількість декларацій, "Борис" заявив, що досяг ліміту і місць більше немає. Це ми від НСЗУ знаємо, що насправді декларацій було підписано не так багато.

Вибачте, це у державного лікаря ліміт 2 тисячі осіб. А я вважаю, що для моїх пацієнтів комфортно, щоб це було 600 чоловік на одного лікаря.

В.Г .: Там і 600 немає - у педіатра лікаря 290 декларацій, у терапевта 316.

Неважливо. Я вважаю, що так комфортніше для моїх пацієнтів. Я ж своє ім'я підставляю, а не НСЗУ. Я ж не закон порушив. Я відмовився від зайвих грошей, і це ж мої проблеми.

Михайло Радуцький lb.ua

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