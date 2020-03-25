Хантавірус: що це за хвороба і як не заразитися

У Китаї, на фоні спаду захворюваності коронавірусом COVID-19, новою небезпекою може стати інше інфекційне захворювання – хантавірус, від якого вже померла одна людина.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), хантавіруси – це сімейство вірусів, які розповсюджуються гризунами і здатні викликати різні синдроми захворювань у людей в усьому світі. Як пише Справочник MSD", найчастіше зараження людини відбувається під час контакту з тваринами або продуктами їхньої життєдіяльності.

Зазначається, що заражений хантавірусом може відчувати втому, лихоманку і м'язові болі. Водночас на відміну від коронавірусу, він не передається від людини до людини.

У Китаї зафіксовано першу смерть від хантавірусу

За словами американської лікарки Тані Елліот, нині хантавірус вивчений слабо. Хоча вона зазначає, що хвороба існує досить давно – "можливо, навіть століття", і найпоширеніша у Китаї, де фіксується від 16 до 100 тисяч випадків зараження на рік.

Крім цього, захворювання в Північній і Південній Америці відоме як хантавіруси "Нового Світу", які можуть викликати хантавірусний легеневий синдром (HPS). Серед симптомів: втома, лихоманка і м'язові болі на ранніх стадіях, а потім кашель і задишка. Інші хантавіруси – "Старого Світу" – частіше зустрічаються в Європі та Азії, можуть викликати геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (HFRS). Їхні симптоми: сильні головні болі, болі в спині та животі, лихоманка, озноб, нудота і помутніння зору. Обидва захворювання вважаються рідкісними, але можуть бути смертельними.

Як лікують хантавірус і чи існує вакцина від нього?

Зараз не існує будь-якого спеціального лікування, ліків або вакцини від цього вірусу. Але лікарі стверджують, що чим раніше розпізнається інфікована людина і потрапляє в реанімацію, тим краще. Оскільки в інтенсивній терапії пацієнти інтубувані й отримують кисневу терапію. Їх також можуть підключити до внутрішньовенних крапельниць і в крайніх випадках ставлять діаліз. Отже, в органах охорони здоров'я рекомендують: якщо людина перебувала поряд із гризунами і згодом відчулав симптоми лихоманки, сильні м'язові болі та задишку, їй негайно потрібно звернутися до лікаря.

Наскільки небезпечний хантавірус?

Хантавірусний легеневий синдром має рівень смертності 38%. А у випадку захворювання геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом помирає від 1 до 15% пацієнтів. Правда, у деяких час одужання становить декілька тижнів або місяців, а більшість повністю одужують без будь-яких ускладнень.

У 2018 році, провівши моніторинг спалаху приблизно 100 випадків у Панамі, Всесвітня організація охорони здоров'я і дійшла висновку, що значного ризику міжнародного поширення хантавірусу не існує.

Хто більше схильний до ризику зараження хантавірусом?

Дослідники стверджують, що захворіти цим вірусом може будь-яка людина, не залежно від стану здоров'я, після контакту з гризунами, які переносять хантавірус. Наприклад, в Америці люди, які живуть в сільській місцевості, частіше стикалися з вірусом.

Як не підхопити або мінімізувати ризик зараження хантавірусом?

По-перше, потрібно максимально уникати контактів із гризунами вдома або за містом. Санітарія в будинку і господарських будівлях теж є ключовим моментом у профілактиці хантавірусу.

Також важливо уважно поставитися до прибирання приміщення, яке може виявитися місцем зараження гризунами. Сюди відноситься не тільки провітрювання, а й дезінфекція, зокрема предметів, які могли бути забруднені гризунами або їхньою сечею і калом.

Довідка. Відомо, що перший спалах захворювання хантавірусом трапився під час Корейської війни 1950-1953 років та отримав назву "Корейська геморагічна лихоманка". Тоді більше 3000 солдатів ООН відчули на собі вплив невідомого вірусу, який викликав внутрішню кровотечу і порушення функцій нирок. Пізніше, в 1976 році, вчені досліджували польову мишу, встановивши зв'язок між спалахами схожого захворювання в Радянському Союзі. Ще одних спалах трапився у 1993 році в штаті Колорадо (США) – там за невеликий період було зафіксовано п'ять смертей від невідомого вірусу зі схожими симптомами. З 1993-го по січень 2017 року в США було зареєстровано 728 випадків хантавірусу. Водночас із кожним роком кількість відкритих хантавірусів зростає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання новим типом коронавірусу COVID-19, подолав видовий бар'єр для людини від іншого проміжної тварини-господаря, якою могла бути як домашня, так і дика тварина.

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