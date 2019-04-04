Гройсман доручив посилити контроль над медичним обслуговуванням

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду поставив завдання щодо посилення контролю за якістю медичного обслуговування громадян.

Як повідомив у Facebook міністр Кабміну Олександр Саєнко, мова йде про належний стан медичних установ, а також про якість послуг, які вони надають.

"З цією метою Уряд розгляне можливість надання Нацслужбі здоров’я додаткових контрольних повноважень. Доручення і пропозиції готуємо за підсумками засідання Кабміну спільно з Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством юстиції України. Місцеві органи влади як власники лікарень повинні забезпечити нормальні умови лікування. Держава як замовник має мати ефективні інструменти контролю дотримання цих вимог", — сказав він.

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"Також Урядом ухвалено низку рішень щодо розширення референтного ціноутворення (по суті обмеження максимальних цін) на ліки, які закуповуються за державний чи місцеві бюджети, введення регресивної торгової надбавки в аптечних закладах (чим дорожчі ліки тим меншою буде надбавка для аптеки), а також QR-маркування препаратів для боротьби з фальсифікатом", — повідомив Саєнко.

Володимир Гройсман Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив про "значне збільшення" мінімальної та середньої зарплат в Україні за останні роки, нагадавши, що в 2016 році мінімалка становила 53,5 доларів, а зараз 150.

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