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Google зайняв міцні позиції в фармпромисловості

1.2т Читати матеріал російською

Google на сьогоднішній день є не тільки зброєю для просування фармацевтичної програми, але і сам долучається до фармацевтичної промисловості.

Як повідомляє Нealth Impact News, стало відомо про новий фармацевтичний підрозділі Google – Galvani Bioelectronics. Це результат співпраці Verily і європейського фармгіганта GlaxoSmithKline, проект обійдеться компаніям в 715 мільйонів доларів.

Google зайняв міцні позиції в фармпромисловості

Після реорганізації материнська компанія Google Alphabet запустила дві фармацевтичні компанії. У 2013 році була заснована компанія Calico, яка керує центром досліджень і займається розробками для пошуку методів лікування захворювань, пов'язаних з віком. Два роки по тому, в 2015, Alphabet заснував проект Verily (раніше Google Life Sciences) – дослідницька організація, що здійснює медико-технологічні дослідження і розробки, спрямовані на вирішення проблем людей, які страждають різними захворюваннями. Про це раніше повідомляла Organic Consumers Association.

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Verily співпрацює з Alcon (дочірня компанія Novartis) і Johnson & Johnson, а також з Sanofi, Gilead, Verve Therapeutics і GlaxoSmithKline (найбільшим в світі виробником вакцин).

Зі створенням Galvani Bioelectronics у співпраці з GlaxoSmithKline Verily тепер має свою власну фармацевтичну компанію, яка працює над тим, щоб "забезпечити дослідження, розробку і комерціалізацію біоелектронних ліків", які спрямовані на лікування захворювань з використанням мініатюрних імплантованих пристроїв.

Раніше MedOboz писав, що Verily спільно з Pampers випустили "розумний підгузок", який відстежує вологість, режим сну і годування дитини, а також температуру в дитячій спальні.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Тег
ліки
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