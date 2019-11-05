Не впервые речь заходит о гомеопатии и о том, что такие препараты могут навредить здоровью, не говоря уже о их призрачной пользе.
В Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) решили по-новому посмотреть на гомеопатические лекарственные средства, поскольку эта индустрия с многомиллиардным оборотом продолжает развиваться.
Больше внимания уделили данному вопросу в обновленных руководствах, чтобы предупредить потребителей о возможных опасностях недоказанных смесей. Трудно доказать, что гомеопатия может быть опасным для здоровья решением, когда производители первыми заявили, что эти "лекарства от всех болезней".
В заявлении FDA говорится, что лекарства были "сделаны из широкого спектра веществ, включая ингредиенты, полученные из растений, здоровых или больных животных или людей, минералов и химикатов, а также известные яды".
Гомеопатия представляет собой использование сильно разбавленных веществ, выделенных из растительных или животных источников, которые, как утверждают практики, побуждают организм к самовосстановлению.
Пару лет назад FDA уже пытался объяснить риск гомеопатического метода, но поскольку рынок гомеопатии продолжал расти на одну пятую каждый год, регулятор счел необходимым пересмотреть его.
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В настоящее время подробно описано, какие категории гомеопатических препаратов представляют более высокий риск для общественного здравоохранения. В документе указывается, какие конкретные ингредиенты и методы потребления могут причинить вред. FDA также предупреждают о средствах, которые якобы лечат серьезные или опасные для жизни заболевания, например, рак.
В список компаний-производителей гомеопатических лекарств, которые получили предупредительные письма, вошли Kadesh Inc., US Continental Marketing Inc., Fill It Pack It Inc. и Bershtel Enterprises LLC dba WePackItAll.
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