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Гени невідомі науці: вчені виявили новий загадковий вірус

1.2т
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На дні штучного озера Пампулья в бразильському в місті Белу-Орізонті вчені виявили раніше невідомий науці вірус 90% якого складається з невідомих науці генів.

Це підтвердив аналіз більше 8,5 тисячі геномів відомих інфекційних агентів, повідомляє портал Science Alert. Вірус приблизно у вісім разів більші за звичайних вірусів - його діаметр 80 нанометрів.

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Вчені назвали його в честь Яри або Іари - водної королеви в бразильській міфології. Дослідники відзначили, що так званий яравірус нападає тільки на морських і прісноводних амеб.

Яравірус

Яравірус

sciencealert.com

"Кількість невідомих білків, з яких складається яравірус, показує мінливість вірусного світу, і те, який потенціал нових вірусних геномів ще належить відкрити", – розповіли фахівці.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні п'ять чоловік, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність смертельного коронавіруса 2019 nCoV.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Бразилія Белу-Орізонті
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