Флагман Medvoice - Международный конгресс анестезиологов Black Sea Pearl 2020

Это 7 по счету конгресс. Событие стало железно ежегодным как для украинской, так и для мировой анестезиологии.
На этом съезде будет официально основан I Израильско-Одесский симпозиум по анестезиологии и интенсивной терапии.
Конгресс внесен в Реестр конгрессов, съездов, симпозиумов и научно-практических конференций в 2020 году.
Приглашены 11 профессоров и практикующих врачей из Израиля, во главе с Президентом ассоциации анестезиологов Израиля Idit Matot. В общей сложности участие приймут 70 международных спикеров из Франции, Германии, Швейцарии, Израиля, США, Молдавии, России, Украины и Казахстана.
Среди них:
• Idit Matot, Тель-Авив, Израиль
• Константин Лебединский, Санкт-Петербург, Россия
• Ефим Шифман, Москва, Россия
• Gabriel M. Gurman, Тель-Авив, Израиль
• Александр Иоскович, Иерусалим, Израиль
• Peter Biro, Цюрих, Швейцария
• Andrey Varvinskiy, Лондон, Великобритания
• Youri Vater, Херши, США
• Александр Злотник, Беэр-Шева, Израиль
• Михаил Дубилет, Беэр-Шева, Израиль
• Christian von Heymann, Берлин, Германия
• Эдуард Николаенко, Москва, Россия
• Евгений Чумаченко, Париж, Франция
Темы конгресса:
- Общие вопросы анестезиологии
и интенсивной терапии;
- Респираторная поддержка и дыхательная недостаточность;
- Анестезия и интенсивная терапия в кардиохирургии;
- Нейроанестезиология;
- Регионарная анестезия;
- Проблема острой и хронической боли;
- Инфузионная терапия;
- Применение УЗИ в анестезиологии и интенсивной терапии;
- Ентеральное и парентеральное питание;
- Гемостаз;
- Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве;
- Анестезия и интенсивная терапия у детей;
- Реанимация новорожденных;
- Мониторинг;
- Политравма;
- Сепсис;
- Инновации в анестезиологии и реаниматологии;
- Организационные вопросы взаимодействия службы
анестезиологии и реанимации и других специалистов;
- Последипломная подготовка специалистов;
- Вопрос сестринской службы;
- Безопасность в анестезиологии;
- Cимуляционныt технологии.
🧠 Напоминаем: тезисы и постерные доклады на конгресс, принимаются до 1го марта. Успейте сформировать и подать их до указанной даты.
Вся информация о спикерах, регистрации и темах докладов на сайте
По организационным вопросам звоните по тел.: +380 63 742 3719 Александр.
Адрес мероприятия: Конференц-залы отеля GAGARINN, Гагаринское плато, 5Б.
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