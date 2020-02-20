Флагман Medvoice - Международный конгресс анестезиологов Black Sea Pearl 2020

Это 7 по счету конгресс. Событие стало железно ежегодным как для украинской, так и для мировой анестезиологии.

На этом съезде будет официально основан I Израильско-Одесский симпозиум по анестезиологии и интенсивной терапии.

Конгресс внесен в Реестр конгрессов, съездов, симпозиумов и научно-практических конференций в 2020 году.

Приглашены 11 профессоров и практикующих врачей из Израиля, во главе с Президентом ассоциации анестезиологов Израиля Idit Matot. В общей сложности участие приймут 70 международных спикеров из Франции, Германии, Швейцарии, Израиля, США, Молдавии, России, Украины и Казахстана.

Среди них:

• Idit Matot, Тель-Авив, Израиль

• Константин Лебединский, Санкт-Петербург, Россия

• Ефим Шифман, Москва, Россия

• Gabriel M. Gurman, Тель-Авив, Израиль

• Александр Иоскович, Иерусалим, Израиль

• Peter Biro, Цюрих, Швейцария

• Andrey Varvinskiy, Лондон, Великобритания

• Youri Vater, Херши, США

• Александр Злотник, Беэр-Шева, Израиль

• Михаил Дубилет, Беэр-Шева, Израиль

• Christian von Heymann, Берлин, Германия

• Эдуард Николаенко, Москва, Россия

• Евгений Чумаченко, Париж, Франция

Темы конгресса:

- Общие вопросы анестезиологии

и интенсивной терапии;

- Респираторная поддержка и дыхательная недостаточность;

- Анестезия и интенсивная терапия в кардиохирургии;

- Нейроанестезиология;

- Регионарная анестезия;

- Проблема острой и хронической боли;

- Инфузионная терапия;

- Применение УЗИ в анестезиологии и интенсивной терапии;

- Ентеральное и парентеральное питание;

- Гемостаз;

- Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве;

- Анестезия и интенсивная терапия у детей;

- Реанимация новорожденных;

- Мониторинг;

- Политравма;

- Сепсис;

- Инновации в анестезиологии и реаниматологии;

- Организационные вопросы взаимодействия службы

анестезиологии и реанимации и других специалистов;

- Последипломная подготовка специалистов;

- Вопрос сестринской службы;

- Безопасность в анестезиологии;

- Cимуляционныt технологии.

🧠 Напоминаем: тезисы и постерные доклады на конгресс, принимаются до 1го марта. Успейте сформировать и подать их до указанной даты.

Вся информация о спикерах, регистрации и темах докладов на сайте

По организационным вопросам звоните по тел.: +380 63 742 3719 Александр.

Адрес мероприятия: Конференц-залы отеля GAGARINN, Гагаринское плато, 5Б.

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