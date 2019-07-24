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/ Новини медицини

FDA і EMA підписали договір про повне визнання

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Два регулюючих органи США і Європейського союзу (ЄС) підписали історичну угоду про взаємне визнання перевірок ліків.

Про це 12 липня заявили в прес-службі Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

Підписання договору передбачає, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) визнає результати інспекцій всіх 28 країн-членів ЄС.

Також перевірки, проведені EMA, не потребуватимуть повторних інспекцій з боку регулятора США.

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Європейське агенство лікарських засобів

Європейське агенство лікарських засобів

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів

Крім угоди з Америкою, ЄС встановив більш тісні відносини з відповідним органом в Японії. Метою налагодження зв'язків є забезпечення якості, безпеки та ефективності всіх ліків, незалежно від того, де вони були виготовлені.

Як повідомляв MedOboz, щорічно жителі Америки витрачають 30 мільярдів доларів на вітаміни і БАДи. Як показують дослідження, велика частина грошей витрачається даремно.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Тег
ліки
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