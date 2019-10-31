Знаєте, що мене дивує більше, ніж люди, які вірять в цілющу силу актовегіна? Інші люди, які намагаються відбілити його репутацію. З першими все ясно: вони в полоні магічного мислення. А от що змушує других писати подібне?
Яку аргументацію нам пропонують??
В першу чергу, отето новйо 1995 року, де критерієм оцінки актовегіна було суб’єктивне враження лікаря по шкалі від "ваш дід не шевелиться" до "щас взлєтіт!!!". Я вже мовчу про абсолютно некоректні маніпуляції з даними. Зверну увагу на інші цікаві подробиці.
З групи плацебо вибуло 6 хворих: 3 просто відмовились, в інших були холецистит та пневмонія (хворі точно були стартово однаково "здорові"?).
З групи актовегіну вибуло двоє: в одного погіршились симптоми, у іншого (сюрпріз-сюрпріз) – й*бнув інсульт.
З цього автори роблять висновок, шо актовегін прекрасно переноситься пацієнтами, і наголошують, шо ці прикрі події ніяк з препаратом не пов’язані. (Звідки така впевненість?)
Прочитавши дане дослідження, можу дати свій експертний висновок: ідіть нах*й!
Ше одна "стаття". Ну як стаття. Просто назва. На неї посилаються кілька разів в рекламних матеріалах. Але текст я тупо НІДЕ не знайшов. Це, як аргумент Шрьодінгєра: він начебто існує, але тільки поки не пробуєш його привести. Кому вдасться нарить, кидайте цим гамном в мене, я жажду почитать.
Ну і, канєшно же, супер-дослідження ARTEMIDA, яке вже давно розібране і забуте лежить тут.
Хто же автор сєго захисного листа? Доктор наук Тамара Міщенко. Але не просто доктор, а ще і академік Академії наук вищої освіти України. "Шо це за шарага?" – удівітєсь ви. А то така кишенькова ГО із гучною назвою. Яка займається трохи дивною діяльністю. (Перед тим як клікать на лінк, переконайтесь, шо ваш мочєвий пузирь пустий).
Ви здивуєтесь, але ще одна стаття з виправданнями актовегіна розміщена і на офіційному сайті виробника в Україні. Там пропонується кілька типових "досліджень" від кишенькових вчених спонсора (знову ARTEMIDA, це вже стає нудним). Але крім того, підкреслюється, що опубліковано все це в дуже солідних журналах (Stroke), а вони, тіпіа, фігні не печатають. Хочеться зразу нагадать, що за скромними оцінками, більшість всіх наукових робіт не відображають реальність. A ситуації, коли журнали (набагато крутіші за ваш Stroke) відкликають статті через багато років – типова справа. Так шо не апелюйте до авторитетів. Вони мають властивість періодично обсиратись.
Йдемо далі. Те що актовегін має в Україні офіційний статус лікарського препарату не означає ВЗАГАЛІ нічого. Ті самі бамажки є у анаферона. І що? Він теж доведено працює? В листі написано (цитую) "Таким чином, лікарський засіб Актовегін НЕ може бути віднесений до препаратів без доведеної ефективності".
FB MED GOblin
Дивіться фокус: я особисто вважаю ефективність Актовегіна не доведеною. Бачите, все можливо! Сподіваюсь, вам вистачить клепки доводити його ефективність в суді. Бо якшо суддя присудить, знач всім треба капать ваш кампот. Так наука працює?
Загалом, в моїх партнерів з аргументацією якась фігня. Тому звертаюсь до представників компанії Такеда з проханням надати наступну інформацію:
Покажіть не спонсорські рандомізовані дослідження, де показано ефективність актовегіна.
Ви кажете, що актовегін входить у "національні протоколи" деяких країн. Що це за країни? Дайте посилання.
Чому актовегін не зареєстрований офіційно в більшості країн Євросоюзу? Він же має доведену ефективність?!
Чому актовегін ніколи не подавався на реєстрацію в FDA? Вас не цікавить величезний ринок збуту в США?
Я впевнений, ви легко дасте відповіді на ці запитання, і заткнете нарешті мій чорний брехливий рот.
Пасіба.
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