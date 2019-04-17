Фахівці рекомендують. Must have засіб при розтягненнях і травмах суглобів і хребта

Найчастіше з травмами стикаються ті, хто регулярно займається спортом, фізичними вправами. Спортсмени, які зробили фізичну активність своєю професією, частіше за інших стикаються з травмами. Їм не з чуток відомо, як надовго може вивести з життєвої колії простий удар або розтягнення.

Останніми роками все більше любителів займаються активними і досить травматичними видами спорту. Напевно ви, або хтось із ваших знайомих займаються:

- бігом, спортивною або скандинавською ходьбою;

- велосипедним спортом;

- їздою на роликах, скейтах, самокатах;

- футболом, баскетболом, волейболом, тенісом;

- зимовими видами спорту - катанням на гірських лижах, сноубордах.

Найбільш часті спортивні травми пов'язані з перенапруженням опорно-рухового апарату, такими як:

- удари, гематоми;

- бурсити, тендиніти;

- розтягування сухожиль;

- травми суглобів;

- травми м'яких тканин - розриви м'язів, міозити, гематоми.

Такі травми супроводжуються сильними болями, викликаними запальним процесами.

При лікуванні таких станів потрібні препарати, які не тільки купують запальні процеси, а й знімуть больові відчуття.

Щоб йти в ногу з часом, вкрай важливо, щоб препарат містив як хімічні елементи, так і екстракти лікарських рослин. Такі лікарські засоби не тільки принесуть відчутний лікувальний ефект, а й мають менше побічних явищ.

Диклоніум допоможе здолати біль і поверне радість руху

До числа таких препаратів відноситься Диклоніум гель.

Даний препарат має протизапальні, болезаспокійливі властивості, а також сприяє прискоренню одужання, завдяки здатності, проникаючи в клітини пошкоджених тканин, відновлювати їх цілісність.

Диклоніум гель рекомендується застосовувати при хронічних та гострих захворюваннях, травмах суглобів і хребта. Його курсове застосування сприяє поліпшенню при функціональних розладах функціонального стану хребта, суглобів і м'яких тканин в разі ударів, дискомфорту, болю через перенавантаження опорно-рухового апарату.

Ефективно знімає біль:

- в хребті (у всіх його відділах - шийному, грудному, попереку, області крижів);

- викликані хронічними хворобами суглобів;

- спровоковані ударами, травмами, іншими видами пошкоджень.

Препарат містить як синтезовані фармацевтичні активні компоненти (диклофенак натрію, димексид), так і природні, перевірені часом, що застосовувалися протягом сотень років народною медициною (бодяга, ментол).

Диклоніум: рекомендують професіонали

Високу ефективність препарату Диклоніум гель підтверджують професіонали - люди, які постійно стикаються із наслідками травм опорно-рухового апарату.

Зокрема, сертифікований остеопат, який має багаторічний стаж лікування розладів опорно-рухового апарату Тетяна Житкевич відзначає його високу ефективність в боротьбі з м'язовими болями (міозит), м'язовими спазмами, які є наслідками травм, так і простої крепатури. Вона зазначає: "після нанесення гелю на зв'язки і м'язи в цих областях вщухає біль, в зв'язку з чим м'язи і зв'язки розслабляються, і фахівцеві легко провести корекцію, не завдаючи болю пацієнту".

Т. Житкевич рекомендує всім своїм пацієнтам застосовувати Диклоніум в домашніх умовах, в разі травм і розтягувань.

Диклоніум має легку гелеву текстуру на гідрофільній основі, що сприяє його більш ефективному проникненню в тканини, ніж важкі мазі, що містять тваринні жири.

Швидкий ефект і висока ефективність препарату Диклоніум гель - головна причина, чому його застосовують фахівці зі спортивних травм. Зокрема, професійний масажист Світлана Рибій, що має багаторічний досвід роботи та допомоги при реабілітації після забитих місць, розтягнень, підкреслила, що вже звикла використовувати Диклоніум гель для відновлення пацієнтів, у яких відзначаються больові відчуття після спортивних занять.

"Раджу застосовувати його, коли необхідно попрацювати над відновленням, позбавити м'язи від болю. Часто це категорія любителів спорту. Таких пацієнтів стає більше, особливо зараз, коли після закінчення зими відкритий сезон забігів. Дуже рекомендую Диклоніум і в домашньому використанні" - підкреслила масажист С.Рибій.

Зокрема, препарат можна рекомендувати для початківців спортсменів або любителів, при такому поширеному явищі, як крепатура. Крепатура, або біль у м'язах, що наступає через заняття спортом після тривалої перерви, часто викликається мікротравмами м'язових волокон. Однак, хоча ці травми не мають великих масштабів, проте, крепатурний біль зазвичай приносить серйозні фізичні страждання.

Нанесення гелю Диклоніум після занять спортом, а також перед сном, знімає больові відчуття, ліквідує запальні процеси, що допоможе повернути вас до активного життя.

Диклоніум гель, зокрема, може допомогти, якщо причинами болю в суглобах, кістках, м'яких тканинах або попереку є забій, часто - пов'язаний з гематомами (синцями).

Як діють активні компоненти Диклоніум гелю

Основним діючим компонентом препарату є диклофенак натрію. Проникаючи в пошкоджені м'язові волокна і клітини, диклофенак знижує запальні процеси, як наслідок - зникнуть біль і набряки, процеси регенерації прискорюються.

Димексид, що також входить до його складу, не тільки має протизапальні властивості, але і є транспортом, який прискорює в травмовані клітини інші активні речовини.

Ментол - речовина двофазної дії. Спочатку, крім додання приємного запаху, ментол виробляє легку знеболювальну дію, здійснюючи охолоджуючий ефект, і надаючи відчуття свіжості. На другому етапі компонент, навпаки, викликає розширення дрібних кровоносних судин, викликаючи відчуття припливу тепла, знімаючи біль.

Бодяга - особливий вид прісноводних губок, організм яких має губчасте будову у вигляді осередків з перетинками, утворених кремнеземом, солями кальцію і білковою речовиною спонгініном. Кристали кремнезему, що мають форму дрібних голок, при втиранні в шкіру разом зі спонгініном викликають місцеве подразнення і посилення кровообігу, завдяки чому проявляється відволікаюча і знеболювальна дії, а також активується процес відновлення пошкоджених тканин і розсмоктування гематом.

Препарат легкий у використанні, а завдяки гелевій текстурі швидко вбирається, не забруднюючи одяг і не залишаючи жирних слідів при цьому.

Наносити Диклоніум гель (на неушкоджену шкіру) можна 1-2 рази в день, наприклад - на початку дня або після тренування, а також перед спочинком. Нанесення препарату перед сном допоможе більш легкому засипанню, без больових відчуттів. У той же час гель під час сну продовжить свою дію.

Якщо ви спортсмен і особливо - якщо з настанням весни активізували заняття активними видами спорту, тримайте в своїй домашній аптечці Диклоніум гель, який допоможе прискорити одужання після травм і усуне больові відчуття.

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