Евакуація українців із Китаю через коронавірус: з'явилися нові подробиці

Україна готує умови для евакуації 53 своїх громадян із китайської провінції Хубей, де оголошено карантин через коронавірус 2019 nCoV.

Про те, як проходить підготовка, розповів в ефірі ObozTV виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України Ігор Кузін.

За його словами, українці, які прибули з Китаю, будуть на 14 діб ізольовані для обсервації – комплексу обмежувальних і протиепідемічних заходів. Зараз влада шукає варіанти відповідних місць для обсервації, а також веде дипломатичні перемовини щодо процесу евакуації.

"Ми повинні забезпечити місце розміщення таких осіб, забезпечити наявність певних санітарно-гігієнічних вимог, певний кейтеринг із харчування. До такого місця будуть також встановлені вимоги щодо охорони території, щоб унеможливити потрапляння сторонніх у місце обсервації. Там має бути опалення, мають бути потужності для забезпечення життєздатності такого об'єкта", – розповів представник МОЗ.

Кузін повідомив, що розглядаються кілька варіантів розміщення приїжджих, зокрема – в Київській області. Одним із вирішальних факторів має стати близькість такого місця до аеропорту, але поки не визначено, який саме аеропорт прийматиме літак.

На питання, скільки українців готові повернутися на таких умовах, чиновник відповів: "За інформацією на сьогодні, це 53 людини... Це та кількість, яких влаштовують умови щодо обсервації, які пропонує держава в рамках евакуації. Серед 53 осіб, які планували стати учасниками евакуації, була одна дитина. Інформації щодо інших дітей не надходило".

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні п'ятьох людей, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність коронавірусу 2019-nCoV.

Крім того, біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess коронавірусом із Китаю заразилися двоє українців. Всього на лайнері виявили 135 інфікованих осіб.

За даними китайської влади, від нового типу коронавірусу 2019-nCoV загинуло вже 1016 осіб. Тільки за минулу добу, з 10 на 11 лютого, зафіксовано 108 нових смертей. Загальна кількість заражень досягла 42 638, одужали – 3996 осіб.

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