Епідемія кору в Україні: в Мінохорони здоров'я назвали шокуючі цифри

В Україні медики реєструють понад дві тисячі пацієнтів, хворих на кір.

Такі цифри озвучив у ефірі ObozTV заступник гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Віктор Ляшко. Він пояснив, що проблема з поширеністю кору в Україні виникла через те, що велика кількість дітей не були вакциновані.

"Це (кір. — Ред.) проблема, з якою треба боротися. А шлях тут лише один — приходити в лікарню і вакцинуватися. В першу чергу щеплення треба зробити дітям. Така проблема в Україні виникла через те, що багато дітей не були вакциновані від кору. Зараз ситуація стабілізувалася, але залишається складною. Ми за тиждень фіксуємо десь від двох до 2,5 тисяч нових випадків захворюваності в державі", — сказав він.

Аби вплинути на українців, щоб вони зробили щеплення, трапляються випадки, коли, наприклад, невакцинованим дітям не дозволяють ходити до школи, каже Ляшко. Він пояснив, що такі норми не є порушенням права на освіту дітей.

"Працювала і продовжує працювати така норма в законі про захист населення від інфекційних хвороб, коли нещепленим дітям заборонено відвідувати організовані колективи, себто дитячі садочки та школи. Але не тільки в Україні, а й в усьому світі здійняли величезний супротив, мовляв, це порушення права на освіту. Але у нас є закон про освіту, який передбачає різні форми навчання, відвідування школи необов'язкове. Це те саме, що правила пересування на вулицях. У нас в країні можна вільно пересуватися, але ми чомусь всі зупиняємося на червоний сигнал світлофора. Так і в ситуації із вакцинацією школярів, — є право на освіту, але існують певні правила, що дитина має прийти на уроки вакцинована", — зазначив Ляшко.

Ляшко також розповів про можливість створення вакцини в Україні. Він пояснив, що наразі готується програма аналізу доцільності виробництва вітчизняних імунобіологічних препаратів.

"Якщо у будь-якій країні проживає понад 30 млн мешканців, то за рекомендаціями ВООЗ доцільно розглядати створення власного виробництва таких препаратів. Наразі готується програма імунопрофілактики до 2021 року, в якій закладене проведення економічного аналізу відновлення власного виробництва таких препаратів", — резюмував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумському перинатальному центрі через кір померла 24-річна породілля. У закладі вирішили припинити прийом вагітних і оголосити карантин на два з половиною тижні.

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