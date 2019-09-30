"Ентузіазм медиків закінчується"! Тодуров звернувся до нардепів із потужним закликом

Генеральний директор державної установи Інститут серця Борис Тодуров закликав депутатів ухвалити бюджет на 2020 рік з урахуванням підвищення зарплат для медпрацівників та витрат на медицину.

Відповідну заяву він зробив у ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Zik. Він наголосив, що за життя пацієнтів несуть відповідальність не тільки медики, а й держава (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось вже 32 роки я звик відповідати за життя кожної людини, яка потрапляє на мій операційний стіл або в клініку, яку я очолюю. Є таке уявлення, що лікарі відповідають за життя пацієнтів. Я хотів би нагадати народним депутатам, що поруч із нами вони несуть таку саму відповідальність за життя кожного, хто сьогодні перебуває у лікарні, у пологовому будинку, в реанімації, на "швидкій допомозі" або просто хворіє", – сказав Тодуров.

Борис Тодуров hubs.ua

Він закликав Кабінет міністрів обговорити підвищення зарплат для медичних працівників і наголосив, що інакше держава може взагалі втратити медицину

"Хочу нагадати, що за 3,5 тисячі гривень операційні сестри не працюватимуть цілодобово, як вони сьогодні працюють. Ентузіазм медиків закінчується. Покоління тих радянських медиків, які працювали за ідею і служили своїй батьківщині, теж закінчується. І якщо найближчим часом, вже в цьому бюджеті не будуть закладені нормальні зарплати і нормальна витратка для медицини, то ми будемо втрачати не тільки пацієнтів, а й втратимо медицину взагалі.

Прошу провести засідання Кабміну або бюджетного комітету десь у Кроливці у районній лікарні. Або нехай прийдуть до нас у реанімацію і ми їм покажемо, що таке відповідальність за життя людини, – заявив Тодуров.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі опублікували документ із посадовими окладами лікарів і медичного персоналу на 2019 рік в Україні. У документі зазначено, що станом на 1 січня 2019 року оклад лікаря вищої категорії становить 4361 грн (156 доларів за курсом 27,9 грн на 29 січня). Лікарі першої та другої категорії будуть отримувати 4073 (146 доларів) і 3784 гривень (136 доларів).

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