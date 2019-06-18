"Емоції на вбивствах!" Супрун розвіяла черговий міф про смерть

ЗМІ постійно повідомляють про загибель людей у терактах, хоча найпоширенішою причиною смерті є серцево-судинні захворювання.

Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка послалася на дослідження американських вчених.

"Теракти є найпоширенішою "смертельною" темою у ЗМІ, хоча їх жертвами стають 0,01% американців, і взагалі у світі — 0,06% людей. А ось найбільш поширена причина смерті — серцево-судинні захворювання — має лише 2-3 % запитів у пошуку і згадок у ЗМІ", — розповіла вона.

Згідно з дослідженням, найбільші загрози для людей, на думку медіа, такі: терористичні атаки (33-35%), вбивства (22-23%) і самогубства (10-14%). При цьому користувачі шукають у мережі інформацію про рак (37%), діабет (8,9%) і тероризм (7,2%). При цьому реальними загрозами для життя людей є серцево-судинні хвороби (30,2%), рак (29,5%), аварії (7,6%).

Таким чином, зазначила керівник МОЗ, найбільшу "вагу" у дослідженні мають серцево-судинні захворювання (30,2%) і терористичні акти (33-35%).

Супрун додала, що хоч рак і шукають 37%, але у ЗМІ про дане захворювання пишуть лише 13-14% зі свого контенту.

Глава МОЗ розповіла, що в Україні близько 90% смертей викликані неінфекційними захворюваннями (ішемічна хвороба серця, інсульт, цироз печінки, рак).

"Невідповідність, відображена у дослідженні, бентежить... Адже якщо люди будуть цікавитися дійсно актуальними для себе темами, вивчати потенційні ризики, вони з вищою ймовірністю вчасно звернуться по допомогу до лікаря або психологічну підтримку", — акцентувала Супрун.

Уляна Супрун 5 канал

Вона пояснила, що дисбаланс між тим, про що читаємо у новинах, що шукаємо в інтернеті і реальністю має кілька причин.

По-перше, це очікування, що інформація працюватиме на запобігання. Люди, які з певних причин займаються темою раку, шукають про цю хворобу більше за інших. Це може допомагати запобігти хворобам і смерті, але також збільшує дисбаланс у пошуку.

По-друге, медіа та новини фокусуються на історіях та подіях.

"Для медіа цікавіше висвітлювати унікальні випадки — теракти, самогубства або вбивства, ніж хворобу печінки. Вони прагнуть якомога більшої кількості переглядів і вважають за краще ексклюзив та емоції", — пояснила Супрун.

Чиновник нагадала, що отримати достовірну та зрозумілу інформацію про здоров'я завжди можна у сімейного лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун заявила, що День медичного працівника, який відзначали 16 червня, — ще одне свято, штучно створене за часів СРСР.

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