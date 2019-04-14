В Україні введуть електронні лікарняні: у чому їх плюси

Нові лікарняні листи для українців в електронному форматі дадуть змогу побороти корупційну складову в питаннях одержання таких довідок і зекономлять державі 2 мільярди гривень.

Про це в ефірі ObozTV заявила нардеп, заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Вона додала, що таке нововведення особливо допоможе розібратися із високопосадовцями, проти яких порушують кримінальні справи, а вони беруть довідку про лікарняний і втікають за кордон.

"Ми знаємо, що це можна придбати за певних умов, навіть не будучи хворим. Особливо це стосується чиновників, проти яких ведуться кримінальні справи. Завдяки електронній формі лікарняних листів можна буде перевірити, де саме знаходиться людина, хто виписав їй цю довідку. Це дасть можливість зекономити майже 2 млрд грн для держави. Це величезні цифри, які втрачаються завдяки корупції, несправжнім довідкам", – сказала вона.

Такий електронний реєстр має бути єдиним для всіх областей, переконана нардеп. Вона відмітила, що уряд не повинен зволікати у прийнятті рішення стосовно цього питання.

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"Реєстр буде давати всю інформацію з приводу звернення, лікаря і діагнозу пацієнта, щоб не було так, як зараз, – прийшла людина й одержала в Києві лікарняний лист, а потім поїхала в інше місто і знову звернулась до лікаря і має нову довідку. Щоб цей електронний реєстр запрацював, потрібно виключно рішення уряду. Про це вже говориться протягом останніх двох років. На жаль, у постанові кабміну терміни щодо прийняття цього питання не зазначені, є лише декларація намірів", – додала Сисоєнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило громадянам, як отримати лікарняний у приватного лікаря. Процедура займає більше часу, ніж в державній лікарні, проте діє за тим же правилом.

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