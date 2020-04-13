Екофарм запитав у Садового: що важливіше – захист медиків чи політична кон’юнктура?

10 квітня львівський міський голова у фейсбук-пості назвав "фейком" новину, надруковану кількома сайтами, присвячену безкоштовній поставці противірусного препарату Протефлазід® у лікарні Львова. Андрій Садовий

обурився, що його ім’я "використано у рекламі" і навіть заявив, що партію препарату, отриману кількома днями раніше, повернуть компанії-виробнику.

Розробник і виробник препарату – НВК "Екофарм" – на своєму офіційному сайті розмістив коментар, вказавши на наявність документальних підтверджень того, що події навколо гуманітарної допомоги Львову противірусним засобом для захисту медперсоналу лікарень відбувалися зовсім іншим чином.

"Просимо Вас офіційно відповісти на кілька простих запитань, – пише пану Садовому науково-виробнича компанія "Екофарм". –

Перше. Чи є фейком Ваші особисті перемовини із керівництвом НВК "Екофарм" з Вашої ініціативи – із обговоренням гуманітарної допомоги Львову препаратом Протефлазід?

Друге. Чи є фейковими подальші контакти Ваших підлеглих із відповідними службами фармкомпанії – з обговоренням кількості, терміну поставок та інших тонкощів?

Третє. Чи виявився фейковим офіційний документ, з яким було запропоновано ознайомитись Вашим медичним радникам – Звіт Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського щодо результатів досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси?

Четверте. Чи є фейком лист від виконувача обов’язків генерального директора Львівської комунальної лікарні швидкої допомоги О.Самчука до "Екофарму" з проханням гумдопомоги, надісланий поштою?".

"Відповіді на ці запитання є однозначні та підкріплені відповідними документами, тож – у чому "фейк", Андрію Івановичу?", – додає ще одне запитання фармвиробник.

Окрім того, фармкомпанію здивувала критика мером Львова "рекламної" сутності публікації про безкоштовну поставку її продукції: "Невже мер Львова вважає, що благодійне постачання в лікарні міста препарату для захисту медперсоналу має бути оповите завісою секретності? Мова іде про таємний "договорняк"? Вибачте, ми не орієнтуємось у таких тонкощах діяльності міської влади. "Екофарм" з початку епідемії вже надав тисячі одиниць препарату десяткам лікарень, навіть деяким українським и закордонним посольствам на їхнє прохання. І ми завжди звітуємо про це через ЗМІ. Сподіваємось, Ви розумієте причину – гуманітарна допомога часом використовується у неналежний спосіб, або розкрадається. Тому необхідна публічна фіксація", – пишуть Андрієві Садовому виробники препарату.

А наостанок фармацевтична компанія заінтригувала спостерігачів – натякнувши, що їй відомі справжні причини "розвороту в небі" львівського міського голови, який то замовляє препарат, то через кілька днів намагається це заперечити.

Як можна зрозуміти, йдеться про жорстку конкурентну війну яка розгорнулась на фармринку України з початком епідемії: "Якщо кон’юнктура, створювана тіньовими гравцями фармринку та пов’язаними з ними політиками-лобістами, для Вас є важливішою за захист львівських медиків аж до того, що Ви готові повернути препарат – ми його приймемо. Адже Протефлазіду нині не вистачає на задоволення усіх прохань про гуманітарну допомогу, які кожного дня надходять до "Екофарму"".

Виробник пообіцяв проінформувати, куди буде перенаправлена подарована Львову партія препарату, якого "зрікся", як пише львівська преса, мер Андрій Садовий.

Нагадуємо, що згаданий препарат став об’єктом підвищеної цікавості після публікації Звіту Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України щодо результатів досліджень дії Протефлазіду на коронавіруси. Пізніше на прес-конференції керівництво НАМН та інституту підтвердили, що тестування діючої речовини препарату продемонструвало ймовірну здатність Протефлазіду уповільнювати реплікацію коронавірусів. Президент НАМН академік Цимбалюк звернувся з офіційним листом до Кабміну з пропозицією використовувати препарат для профілактики і лікування хвороби, викликаної коронавірусом.

Колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун різко негативно висловилась проти такої ініціативи Академії медичних наук, після чого в пресі почалась масштабна "антипротифлазідна" кампанія.

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